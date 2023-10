Assassin's Creed Mirage: Der Ruf - Versteckte Stätte finden und ihre Geheimnisse enthüllen

Für die Quest "Der Ruf" in Assassin's Creed Mirage solltet ihr im Spiel eine versteckte Stätte finden und anschließend die Geheimnisse der Kammer enthüllen.

Aber wo könnt ihr diese Kammer finden? In unserem Guide zeigen wir euch genau, wo ihr in Assassin's Creed Mirage danach suchen müsst und was für diese Aufgabe noch wichtig ist.

Assassin's Creed Mirage: Versteckte Stätte finden Inhalt:

Wo finde ich die versteckte Stätte in AC Mirage?

Im Verlauf der Quest "Der Ruf" sollt ihr in Assassin's Creed Mirage die "versteckte Stätte finden". Allerdings gibt euch das Spiel keine Markierung vor, sondern nur ein paar vage Hinweise.

Ihr könnt das natürlich selbst herausfinden, ansonsten zeigen wir euch nachfolgend, was ihr tun müsst:

Begebt euch von al-Anbar aus nach Südosten in die Wüste, bis ihr zur Nördlichen Oase kommt. Dort befindet sich auch ein Aussichtspunkt. Taucht in der Oase ab, dort findet ihr einen geheimen Eingang unter der Wasseroberfläche. Durch einen Tunnel gelangt ihr zur versteckten Stätte, bei der es sich um eine geheimnisvolle Kammer handelt.

Wie ihr deren Geheimnisse enthüllt, erfahrt ihr im nächsten Abschnitt.

Hier findet ihr die versteckte Stätte.

Wie enthülle ich die Geheimnisse der Kammer in AC Mirage?

Nachdem ihr die versteckte Stätte und die Kammer in Assassin's Creed Mirage gefunden habt, gilt es nun, ihre Geheimnisse zu enthüllen.

Dafür braucht ihr wiederum die rätselhaften Scherben, die ihr von NPCs in der Spielwelt klauen könnt.

In der Kammer befinden sich drei Mechanismen, in denen ihr dann unterschiedlich viele Scherben steckt. Dadurch erhaltet ihr Zugang zu den drei Ausrüstungstruhen, die sich in der Kammer verbergen.

Habt ihr hier alle Schätze erhalten, habt ihr gleichzeitig auch die Geheimnisse der Kammer enthüllt.

Um das Geheimnis zu enthüllen, braucht ihr die rätselhaften Scherben.

