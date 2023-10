Assassin's Creed Mirage: Finde den vermissten Bruder - So findet ihr Ahmad im Bimaristan

Während einer der Hauptquests in Assassin's Creed Mirage kommt ihr irgendwann an den Punkt, an dem ihr den vermissten Bruder finden müsst. Dabei handelt es sich um Ahmad ibn Musa.

Dieser Schritt kommt, nachdem ihr der Ausgrabungsstätte außerhalb Bagdads einen Besuch abgestattet und Informationen gesammelt habt

In unserem Guide zeigen wir euch, wie ihr anschließend Ahmad im Bimaristan in Assassin's Creed Mirage finden könnt.

Assassin's Creed Mirage: Vermissten Bruder finden Inhalt:

Wo finde ich Ahmad in AC Mirage?

Die Quest führt euch zum Ort Der große Bimaristan im Südwesten von Bagdad, westlich der Eselskuppel. Begebt euch dorthin und geht anschließend wie folgt vor, um die Schritte "Ahmad könnte sich im Bimaristan befinden" und "Frage Hakim Hassan nach Ahmad" zu erfüllen.

Begebt euch zum Bimaristan.

Die Notiz neben der Tür vom Büro von Hassan lesen

Begebt ich im Erdgeschoss ins Bimaristan. Im nordwestlichen Bereich findet ihr die Arbeitsstube des Arztes Hassan. Die Tür ist allerdings verschlossen. Daneben an der Wand hängt eine Notiz, die ihr lesen solltet.

Lest die Notiz neben der Tür.

Findet die Oberschwester, um den Schlüssel zu erhalten

Nachdem ihr die Notiz gelesen habt, dreht ihr euch herum und geht nun zum östlichen Bereich des Gebäudes. Betretet einen Teil des Gebäudes, in dem ihr einige Betten mit Patienten seht. Mit eurem Adlerauge könnt ihr die Oberschwester ausmachen, die orange hervorgehoben wird. Klaut den Schlüssel von ihr.

Holt euch den Schlüssel von der Oberschwester.

Die Arbeitsstube des Arztes betreten und nach Hinweisen durchsuchen

Kehrt nun zur Arbeitsstube des Arztes zurück und öffnet die Tür mit dem soeben geklauten Schlüssel. Im Raum nutzt ihr wieder euer Adlerauge und solltet dann zwei Objekte untersuchen. Einmal eine Maske, die zu eurer Linken liegt, wenn ihr den Raum betretet. Und einmal einen Brief, der weiter hinten auf dem Tisch liegt.

In der Arbeitsstube findet ihr zwei Hinweise.

Findet den Aufenthaltsort des Arztes heraus

Verlasst anschließend wieder die Arbeitsstube. Im mittleren Bereich des Bimaristan sind mehrere Ärzte mit einem orangefarbenen Symbol markiert. Setzt euch auf eine Bank in der Nähe und belauscht die Ärzte. Dadurch erfahrt ihr, dass sich Hassans Privatlabor weiter oben befindet.

Belauscht die Ärzte.

Das Privatlabor finden

Begebt euch auf das Dach des Bimaristan. Aber Vorsicht, hier halten sich einige Wachen auf, die euch sofort angreifen, wenn sie euch entdecken. Sucht hier nach der verschlossenen Tür auf dem Dach und lest die dort befindliche Notiz. Dadurch erfahrt ihr von einem kaputten Fenster oberhalb dieses Teils des Gebäudes.

Die Tür zum Privatlabor ist verschlossen.

Nutzt den alternativen Eingang

Klettert nach oben und direkt über dem Privatlabor seht ihr ein kaputtes Fenster, durch das ihr ins Innere gelangen könnt. Von dort oben könnt ihr Hassan mit einem gezielten Sprung eliminieren. Dadurch gelangt ihr schließlich auch zu Ahmad.

Dann eben durchs Fenster!

