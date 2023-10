Assassin's Creed Mirage: Gefallensmünzen finden - Hier kriegt ihr mehr davon

In Assassin's Creed Mirage habt ihr die Möglichkeit, verschiedene Gefallen einzufordern. Natürlich ist dafür eine Gegenleistung erforderlich, in diesem Fall sind das verschiedene Gefallensmünzen, die ihr dafür einsetzt.

Aber die müsst ihr in Assassin's Creed Mirage erst einmal finden. Was ihr über die Gefallensmünzen wissen müsst, verraten wir euch in unserem Guide.

Assassin's Creed Mirage: Gefallensmünzen finden Inhalt:

Wie funktionieren Gefallensmünzen in AC Mirage?

Mit den Gefallensmünzen, auch Khidmatun-Münzen, genannt, könnt ihr Gefallen von drei Fraktionen in Assassin's Creed Mirage einfordern: Aufständische, Gelehrte und Händler.

Es gibt folgende Arten von Gefallensmünzen:

Handelsmünzen: Mit ihnen könnt ihr bestimmte Münztruhen öffnen oder Händlergruppen bezahlen. Letztere helfen euch dabei, unterzutauchen und unerkannt Sperrgebiete zu betreten. Wer sie hingegen einzelnen Händlern gibt, kann besondere Rabatte in Läden erhalten. Lehrmünzen: Gebt ihr diese einem Musiker, fangen sie an, Musik zu spielen und locken damit Wachen aus der Umgebung an. Ebenso könnt ihr sie einsetzen, um beim Kartenmacher Karten zu erwerben. Machtmünzen: Mit diesen Münzen bezahlt ihr Söldner, die anschließend Wachen in der Nähe attackieren. Des Weiteren könnt ihr mit ihnen einen Munadi bestechen, um eure Bekanntheit zu senken.

Obendrein könnt ihr diese Münzen bei Attentats-Ereignissen verwenden, um einmalige Gefallen einzufordern. Kurz: Es lohnt sich, immer ein paar Münzen dabei zu haben.

Wie viele Gefallensmünzen ihr habt, seht ihr im Inventar.

Wie kriege ich mehr Gefallensmünzen in AC Mirage?

Es gibt mehrere Möglichkeiten, um in Assassin's Creed Mirage an mehr Gefallensmünzen zu kommen.

Möglichkeit Nummer eins ist, Aufträge von den Bewohnern Bagdads zu erfüllen und dafür Münzen zu erhalten. Ihr findet solche Missionen etwa an der Tafel im Bruderschaftshaus.

Die zweite Option ist, durch die Straßen zu wandern und ein paar Taschendiebstähle durchzuführen. Mit etwas Glück fällt euch dabei eine solche Münze in die Hände.

Unter anderem durch Taschendiebstahl gelangt ihr an neue Gefallensmünzen.

