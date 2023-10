Assassin's Creed Mirage: Bekanntheitsgrad senken - Das könnt ihr tun!

Wer sich in Assassin's Creed Mirage nicht an die Regeln hält – und glaubt mir, das werdet ihr nicht immer -, der landet schnell mal auf der Liste der Gesuchten. Euer Bekanntheitsgrad steigt in dem Fall, vergleichbar mit dem Fahndungslevel in GTA – und ihr werdet womöglich direkt erkannt.

Aber natürlich könnt ihr etwas dagegen tun und euren Bekanntheitsgrad senken, wofür es in Assassin's Creed Mirage mehr als eine Methode gibt. Was ihr alles beachten solltet, lest ihr in unserem Guide.

Assassin's Creed Mirage: Bekanntheitsgrad senken Inhalt:

Wie funktioniert der Bekanntheitsgrad in AC Mirage?

Im Spiel heißt es, dass ihr durch "illegale Handlungen" die Aufmerksamkeit der Wachen auf euch zieht. Was diese illegalen Handlungen sind? Nun, wenn ihr etwa eine Wache tötet. Wenn ihr beim Diebstahl erwischt werdet. Oder wenn ihr in Sperrgebieten erwischt werdet. Je schwerwiegender der Gesetzesverstoß, desto strenger die Reaktion.

Dabei gibt es insgesamt drei verschiedene Stufen:

Stufe 1: Basim kann von Zivilisten erkannt werden, die dann wiederum Wachen zu sich rufen. An manchen Stellen werden zudem Steckbriefe aufgehängt. Stufe 2: Die Wahrnehmung der Wachen verbessert sich und es besteht eine größere Wahrscheinlichkeit, dass sie euch entdecken. Auf den Dächern patrouillieren zusätzlich Bogenschützen und es ist wahrscheinlicher, dass Zivilisten euch melden. Noch mehr Steckbriefe erhöhen die Aufmerksamkeit der Bevölkerung. Stufe 3: Die Elite-Wachen Shakiriyya werden ausgeschickt, um euch zu jagen. Wachen sind noch aufmerksamer als auf der zweiten Stufe und die Wahrscheinlichkeit, von Zivilisten erkannt zu werden, ist sehr hoch.

Rechts unten auf dem Bildschirm wird der Bekanntheitsgrad angezeigt.

Wie senke ich Bekanntheit in AC Mirage?

Besonders auf der höchsten Bekanntheitsstufe könnt ihr euch in Assassin's Creed Mirage nicht mehr sehr unbeschwert bewegen. Ihr solltet daher schauen, dass ihr euren Bekanntheitsgrad möglichst schnell wieder reduziert.

Dabei gibt es zwei Möglichkeiten:

Sucht nach Steckbriefen im Stadtgebiet und reißt diese von der Wand. Achtet aber darauf, dass ihr dabei nicht von Wachen gesehen werdet. Ein abgerissener Steckbrief reduziert die Bekanntheit um eine Stufe. Eine andere Möglichkeit ist, einen Munadi zu finden und mit einer Machtmünze zu bestechen. Hier und da findet ihr sie in den Straßen, wo sie ihre Ankündigungen machen. Der Munadi kann euren Bekanntheitsgrad vollständig reduzieren.

Viel Erfolg dabei, in Assassin's Creed Mirage nicht zu viel Aufmerksamkeit zu erregen!

Ihr könnt zum Beispiel Poster abreißen, um den Bekanntheitsgrad zu senken.

