Assassin's Creed Mirage: Geschichten aus Badgad gelöst - So schließt ihr sie ab

Inmitten von Bagdad und in der Umgebung stoßt ihr Assassin's Creed Mirage auf ein paar wirklich kleine Aufgaben, die sich Geschichten aus Bagdad nennen. Länger als ein paar Minuten sollten sie euch im Normalfall nicht beschäftigen.

Falls ihr Probleme damit haben solltet, verraten wir euch in unserem Guide auf dieser Seite, was ihr bei diesen Geschichten aus Bagdad in Assassin's Creed Mirage genau tun müsst.

Assassin's Creed Mirage: Geschichten aus Bagdad Inhalt:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Geschichten in al-Abbasiya

In al-Abbasiya erwarten euch in Assassin's Creed zwei Geschichten aus Bagdad. Schauen wir uns an, was es dort zu tun gibt.

Ein Lebenswerk

Ein Mann namens Al-Mahani hält sich bei der Sternwarte im Westen von Bagdad auf. Sprecht ihn an und er bittet euch, obwohl er gerade einen Herzinfarkt hat, nach seinem aus drei Seiten bestehenden Traktat zu suchen.

Dreht ihr euch zur Seite, seht ihr mithilfe des Adlerauges bereits die erste Seite auf dem Dach gegenüber der Sternwarte. Die liegt dort auf einem Tisch und wird vom Wind davongetragen, sobald ihr euch nähert. Folgt ihr einen kurzen Abschnitt lang und sammelt sie dann ein.

Die zweite Seite befindet sich in der Sternwarte im oberen Stockwerk. Aber ihr müsst erst einmal reinkommen. Schaut auf der nördlichen Seite der Sternwarte, dort ist ein bewegliches Regal. Schiebt es so weit, bis ihr drauf klettern und durchs offene Fenster mit einem Messerwurf die Türverriegelung zerstören könnt. Geht nun durch die Tür, nach oben und schnappt euch die Seite vom Tisch.

Für die dritte Seite müsst ihr aufs Dach der Sternwarte, direkt unterhalb des Aussichtspunktes. Dort seht ihr ein astronomisches Gerät und davor einen Tisch, auf dem diese Seite liegt. Kehrt anschließend zurück auf den Boden und sprecht mit dem Sohn von Al-Mahani, der mittlerweile eingetroffen ist.

Die Fundorte der drei Seiten.

Halm im Kornfeld, Werkzeug im Schuppen

Südöstlich der Apotheke von Haylanah trefft ihr auf Neji, mit dem ihr natürlich ein paar Worte wechselt. Er bittet euch um Hife beim Ausschalten von Wachen. Folgt ihm also nach dem Gespräch zu dem kleinen Marktbereich und kümmert euch dort um die Wachen.

Dabei spielt es keinerlei Rolle, ob ihr entdeckt werdet und einen offenen Kampf auslöst oder ob ihr dabei leise vorgeht. Hauptsache ist, dass er die Wachen erledigt.

Sind die Feinde besiegt, redet ihr noch einmal mit Neji.

Sprecht mit Neji.

Zurück zum Assassin's Creed Mirage: Geschichten aus Bagdad Inhaltsverzeichnis

Geschichten in der Wildnis

Auch in der Wildnis erwarten euch in Assassin's Creed Mirage insgesamt zwei verschiedene Geschichten aus Bagdad.

Fluch der Saela

Im verlassenen Dorf westlich von Bagdad findet ihr einen Mann namens Mabad. Sprecht mit ihm und er berichtet euch von einem bösen Geist, den er Saela nennt. Ihr sollt hier die Umgebung untersuchen und herausfinden, was wirklich passiert ist. Und es gibt mehrere Hinweise.

Direkt unterhalb von Mabad bei den Treppen liegt eine Leiche. Untersucht sie. Aktiviert euer Adlerauge und untersucht ein Haus etwas südwestlich davon. Schaut euch die Truhe draußen und den kleinen Krug drinnen an.

Geht wieder raus und mit dem Adlerauge seht ihr vor euch eine Münze auf dem Boden. Auf der rechten Seite davon sind ebenso einige Spuren, die ihr erst untersucht und ihnen dann in Richtung Wasserfolgt. Untersucht die Spuren auf dem Weg zum Strand, am Strand und das Holz, das sich dort befindet.

Berichtet abschließend Mabad von euren Erkenntnissen.

Untersucht, was geschehen ist.

Schatzsuche

Im Dorf Ukbara ganz im Norden beginnt diese Geschichte. Dort trefft ihr auf eine Frau namens Tiferet, mit der ihr redet. Sie erzählt sich von einem wertvollen Objekt, das sich im Haus vor ihr befindet und das sie gerne hätte. Der Schatz befindet sich in einer blau glasierten Amphore.

Im Wasser seht ihr ein paar Luftblasen aufsteigen, taucht dort hinunter und schwimmt ins Haus hinein. Ihr findet die Vase in der äußersten Ecke des Hauses hinter einigen anderen Vasen. Zerstört sie und sammelt den Klumpen Kupfererz ein. Anschließend sprecht ihr noch einmal mit Tiferet.

Redet mit Tiferet, taucht bei den Luftblasen ab und holt euch den Inhalt der Vase.

Zurück zum Assassin's Creed Mirage: Geschichten aus Bagdad Inhaltsverzeichnis

Geschichten in Harbiya

Eine Geschichte aus Bagdad könnt ihr in Assassin's Creed Mirage im Bereich Harbiya finden.

Heilige Mission

Auf dem Gebiet des nestorianischen Klosters findet ihr diese Geschichte. Sprecht den Mönch an, der dort umherwandert.

Nach dem Gespräch geht ihr zum nördlichen Bereich des Friedhofs und untersucht dort einen kleinen Grabstein mit rosafarbenen Rosen.

Nachdem ihr ihn untersucht habt, tauchen mehrere Feinde auf. Besiegt sie und sprecht anschließend noch einmal mit dem Mönch.

Sprecht mit dem Mönch und untersucht den Grabstein.

Zurück zum Assassin's Creed Mirage: Geschichten aus Bagdad Inhaltsverzeichnis

Geschichten in al-Karkh

Auch der Bereich al-Karkh in Assassin's Creed Mirage hat noch eine weitere Geschichte aus Bagdad für euch zu bieten.

Sprung der Gläubigen

Diese Geschichte findet am Aussichtspunkt bei al-Mi'dhanal al-Atiqa statt. Klettert ihr den Aussichtspunkt nach oben (oder nach unten), stoßt ihr etwa auf halbem Weg nach unten/oben auf einen kleinen Jungen, der sich selbst Junger Adler nennt.

Redet mit ihm, dann führt einen Sprung nach unten ins Heu durch. Verlasst den Heuhaufen und wartet kurz, bis der Junge ebenfalls springt. Anschließend redet ihr noch einmal mit ihm.

Bringt den Jungen zum Springen.

Zurück zum Assassin's Creed Mirage: Geschichten aus Bagdad Inhaltsverzeichnis

Weitere hilfreiche Inhalte zu Assassin's Creed Mirage:

Assassin's Creed Mirage: Tipps, Tricks und Lösungen