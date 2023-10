Assassin's Creed Mirage: Informationen über den Hafenmeister finden - Hier werdet ihr fündig

Während der Mission "Geld, Korruption und Tee" in Assassin's Creed Mirage lauten eure Aufgaben unter anderem "Finde das Lager beschlagnahmter Waren" und "Finde Informationen über den Hafenmeister heraus". Aber wo werdet ihr fündig?

Wir zeigen euch in unserem Guide, wo ihr in Assassin's Creed Mirage nach diesen Informationen suchen müsst!

Assassin's Creed Mirage: Hafenmeister Informationen Inhalt:

Wo finde ich die Infos zum Hafenmeister in AC Mirage?

Für das Lager beschlagnahmter Waren bekommt ihr erst einmal keine genaue Ortsmarkierung. Auch die drei Papiere mit Informationen zum Hafenmeister sind nicht markiert.

Ihr könnt diese sehen, wenn ihr euer Adlerauge, dabei werden sie orange leuchtend hervorgehoben. Ihr findet im Lager noch einen anderen Brief, der vom Adlerauge zwar hervorgehoben wird, aber nicht für die Aufgabe zählt.

Hier befindet sich das Lager.

Geht wie folgt vor:

Betretet den Bereich des Lagers beschlagnahmter Waren vom Süden aus durch ein Loch in der Holzbarrikade.

Durch dieses Loch kommt ihr heimlich ins Lager.

Direkt im ersten Haus vor euch im Süden befindet sich auch schon der erste nützliche Hinweis. Er liegt im Erdgeschoss auf einem Tisch.

Der erste Hinweis.

Begebt euch über das Seil auf dem Dach des Hauses mit dem ersten Hinweis rüber zum nächsten Gebäude in südwestlicher Richtung. Im ersten Stockwerk findet ihr den zweiten Hinweis auf einem Tisch.

Der zweite Hinweis.

Geht in Richtung des nördlichen Ausgangs des Lagers. Vom Ausgang aus gesehen seht ihr in östlicher Richtung ein paar Zelte, in einem davon liegt der Hinweis auf einem Tisch.

Der dritte Hinweis.

Die Fundorte aller Hinweise.

Habt ihr alle Hinweise aufgespürt, könnt ihr euch anschließend um den Hafenmeister kümmern.

