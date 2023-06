Assassin's Creed: Ubisoft zeigt Eindrücke aus seinem VR und Mobile-Spiel

Nicht nur zu Assassin's Creed Mirage gab es auf der Ubisoft Forward Neuigkeiten, sondern auch über zwei weitere Spiele aus dem Assassinen-Kosmos

Mit Assassin's Creed Nexus VR gib es das erste First-Person-Spiel der Reihe für die Meta Quest 2. Ich bin nicht sicher, wie das mit Motion Sickness aussieht, aber bin bereit, zu glauben, dass Ubisoft das hinbekommt.

Ihr schlüpft in die Haut von Connor Kenway aus AC3, Kassandra aus Assassin'S Creed Odyssey und Ezio Auditore aus AC2 bis Revelations. Ihr macht, was man in VR so macht, hoher Kampffokus offensichtlich. Wir werden sehen, wie gut das funktioniert.

Der andere Titel war Assassin's Creed Codename Jade. Dabei handelt es sich um einen kostenlosen Mobile-Titel für Android und iOS, der im alten China spielt.

Wer Lust drauf hat, kann ich schon mal für die Beta von Assassin's Creed Jade anmelden.