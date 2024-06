Astro Bot ist so knuffig, damit der Roboter auch Kindern gut gefällt

Der kleine Roboter aus Astro Bot sieht einfach nur süß aus. Doch wieso hat sich Team Asobi für ein so niedliches Design entschieden?

Astro Bot soll alle Altersgruppen ansprechen

In einem Interview mit Push Square sagte Nicolas Doucet, Studio Head und Creative Director von Asobi: "Als wir sie zu Charakteren machen mussten, lautete eine der Vorgaben, dass wir Abkürzungen nehmen müssen. Kein Mund, keine dehnbaren Gesichter. Und das Gute an dieser Einschränkung ist, dass man am Ende eine Silhouette hat, die wirklich sehr einfach ist. Selbst ein Kind kann Astro zeichnen."

Die Augen sind also als Erkennungsmerkmal übrig geblieben und eignet sich für Spieler jeder Altersgruppe und könnte für einige Kinder vielleicht sogar ihr allererstes Spiel werden. Für die Erwachsenen gibt es neben den liebenswerten Äuglein des Roboters auch ein paar schwere Level und Gastauftritte einiger älterer Figuren aus der PlayStation-Geschichte.

Der Plattformer mit dem süßen Protagonisten wurde kürzlich angekündigt und wird in einigen Monaten auf der PlayStation 5 erscheinen.