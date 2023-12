Avatar Frontiers of Pandora: Darum kommt ihr ohne Internet nicht weit

Mit der Disc-Version von Avatar: Frontiers of Pandora kommt ihr ohne Internetverbindung nicht weit.

Diese ist nötig, damit ihr das Spiel überhaupt erst installieren könnt.

Bis an die Grenze

Reddit-User Interesting-Squash81 hat die physische PS5-Version des Spiels früher erhalten, konnte diese allerdings nicht spielen.

Beim Start waren lediglich das Logo des Spiels sowie dessen Release-Datum (7. Dezember 2023) zu sehen.

Weitere Meldungen zu Avatar: Frontiers of Pandora:

Auch der Versuch, Zeit und Datum der Konsole zu ändern und das Spiel offline zu starten, brachten keinen Erfolg.

Es scheint so, als würde das Spiel ohne Online-Verifizierung nicht starten. Wer keine Internetverbindung an der Konsole hat, kann es demnach also nicht spielen.

Das wird auch durch einen Hinweis auf der finalen Verpackung deutlich, der laut Berichten allerdings nicht auf der Verpackung während der Vorbestellphase zu sehen war.

Gleichzeitig wirft es natürlich Fragen im Hinblick auf Präservierung des Spiels in Zukunft auf.