Vor dem Release von Avatar: Frontiers of Pandora hat Ubisoft einen Season Pass mit zwei Story-DLCs angekündigt.

Die beiden Erweiterungen heißen "The Sky Breaker" und "Secrets of the Spires".

Was erwartet euch?

Der erste Story-DLC soll im Sommer 2024 erscheinen, der zweite folgt wiederum im Herbst 2024.

"Stelle dich einem mysteriösen Schatten im Story-Pack The Sky Breaker und nimm an epischen Luftkämpfen teil, während du im Story-Pack Secrets of the Spires das Geheimnis der neuen Canyon-Region entdeckst", heißt es.

Weitere Meldungen zu Avatar: Frontiers of Pandora:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Wer den Season Pass kauft, erhält zum Launch des Spiels außerdem direkt Zugriff auf eine Bonusquest namens "Familiar Choes" sowie ein Resistance-Bundle mit exklusiver Ausrüstung.

In den Gold und Ultimate Editions von Avatar: Frontiers of Pandora ist der Season Pass bereits enthalten.

Avatar: Frontiers of Pandora erscheint am 7. Dezember 2023 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten