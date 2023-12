Avatar: Frontiers of Pandora - Nebenquests und wie man sie abschließt

Die Nebenquests in Avatar: Frontiers of Pandora sind - der Name sagt es - Aufgaben von sekundärer Bedeutung und für den Handlungsverlauf nicht wichtig.

Natürlich geht es vordergründig um die große Story der naturverbundenen Na'vi oder der RDA, die nach Pandora kam, um das Land und seine Bewohner auszubeuten. Doch daneben warten zahlreiche Missionen, die keinen direkten Bezug zu den Geschehnissen haben mögen, sich aber dennoch lohnen, allein schon der Belohnungen wegen. Ihr findet ihre Liste, nachdem sie gestartet wurden, im Journal unter "Quests", allerdings unterhalb der aktuellen Hauptmission ganz oben.

Nebenquests in Avatar: Frontiers of Pandora

Allgemeines zu den Nebenquests in Avatar

Die Nebenmissionen sind zahlreich vorhanden und in der Regel den kleinen Abstecher wert, den sie von euch verlangen. Ihr erkennt einen Questgeber mit einem entsprechenden Auftrag an diesem Symbol, wenn ihr ihn anvisiert (die Na'vi-Sinne helfen dabei):

Ihr müsst diese Missionen natürlich nicht einmal beginnen, geschweige denn abschließen, aber denkt ruhig drüber nach. Zum einen sind die kleinen Randgeschichten teils ganz nett erzählt, zum anderen kommt man in der Welt herum, und das ist doch auch nicht schlecht.

Zudem erhaltet ihr Skillpunkte für neue Fähigkeiten, Clan-Gunst zum Einkaufen bei den Gruppierungen und diverse Ausrüstungsgegenstände, von denen eure Kampfkraft als Wert profitiert.

Mehr als genug Gründe also, um wenigstens hin und wieder die Zügel der großen Hauptgeschichte ein wenig schleifen zu lassen und sich um die Gefallen am Wegrand zu kümmern.