Avatar: Frontiers of Pandora - Komplettlösung, Tipps und Tricks

Avatar: Frontiers of Pandora hat alles, was man von einem Ubigame erwartet oder befürchtet: eine riesige offene Welt, viel Crafting, noch mehr zu sammeln, Kämpfe, Türme, Schleichen, Sprengen, Skillbäume und so weiter.

Eine Menge zu tun also, auch abseits der vielen Quests, mit der ihr das Schicksal Pandoras beeinflusst. Die Komplettlösung zu Avatar: Frontiers of Pandora führt durch alle Missionen und ihren Verlauf, vom Start in der TAP-Einrichtung bis zum großen Finale. Wer in dem massiven Open-World-Spiel hängen bleibt, sei es bei einer Untersuchung oder einem Kampf, findet hier die nötige Hilfe.

Avatar: Frontiers of Pandora - Komplettlösung: Inhalt

Allgemeine Tipps und Guides

Alle Quests der Hauptstory

Weitere Quests in Kürze...

Allgemeine Tipps zu Avatar: Frontiers of Pandora

Na'vi-Sinne erleichtern die Übersicht im Unterholz : Die Wälder und weiten Ebenen Pandoras sind verschwenderisch detailliert, voll mit Blattwerk, Spuren, Sträuchern, Bäumen und Pflanzen. Mit der Taste R1/RB aktiviert ihr die Na'vi-Sinne. Sie heben Objekte wie Kisten, Pflanzen, aber auch Gegner, Wildtiere, Schwachstellen in RDA-Einrichtungen und andere wichtige Punkte hervor.

: Die Wälder und weiten Ebenen Pandoras sind verschwenderisch detailliert, voll mit Blattwerk, Spuren, Sträuchern, Bäumen und Pflanzen. Mit der Taste R1/RB aktiviert ihr die Na'vi-Sinne. Sie heben Objekte wie Kisten, Pflanzen, aber auch Gegner, Wildtiere, Schwachstellen in RDA-Einrichtungen und andere wichtige Punkte hervor. Na'vi-Sinne heben Schwachpunkte von Gegnern hervor : Diese Mech-artigen Roboter überall? Sie haben ihre schwachen Punkte in der Regel auf dem Rücken, sichtbar gemacht durch die Na'vi-Sinne. Trefft solche Schwachpunkte bei Feinden, um zusätzlichen Schaden zu bewirken.

: Diese Mech-artigen Roboter überall? Sie haben ihre schwachen Punkte in der Regel auf dem Rücken, sichtbar gemacht durch die Na'vi-Sinne. Trefft solche Schwachpunkte bei Feinden, um zusätzlichen Schaden zu bewirken. Probiert es mit Schleichen : Beim Infiltrieren von RDA-Posten gilt, was für jede Ubi-Open-World gilt - erst schleichen, dann ballern. Wie in Far Cry und Co. füllen sich Marker über den Köpfen der Gegner, wenn sie euch bemerken. Sie ändern die Farbe von Weiß (unauffällig) zu Gelb (Vorsicht) und Rot (Gegner greift euch direkt an).

: Beim Infiltrieren von RDA-Posten gilt, was für jede Ubi-Open-World gilt - erst schleichen, dann ballern. Wie in Far Cry und Co. füllen sich Marker über den Köpfen der Gegner, wenn sie euch bemerken. Sie ändern die Farbe von Weiß (unauffällig) zu Gelb (Vorsicht) und Rot (Gegner greift euch direkt an). Starke Gegner, wohin man blickt : Avatar ist gar nicht so einfach, besonders mit seinen starken Gegnern. Diese werden von den Na'vi-Sinnen durch einen eigenen Effekt markiert. Weicht ihnen aus, nutzt mächtige Ausrüstung wie den Schleuderstock, Kochgerichte zum Steigern der Fähigkeiten, zielt auf Schwachstellen und verbessert die Fähigkeiten des Charakters.

: Avatar ist gar nicht so einfach, besonders mit seinen starken Gegnern. Diese werden von den Na'vi-Sinnen durch einen eigenen Effekt markiert. Weicht ihnen aus, nutzt mächtige Ausrüstung wie den Schleuderstock, Kochgerichte zum Steigern der Fähigkeiten, zielt auf Schwachstellen und verbessert die Fähigkeiten des Charakters. Nutzt eigene Kartenmarkierungen: Drückt im Kartenbildschirm die Taste Dreieck oder Y, um eine Liste mit verschiedenen Symbolen zu öffnen. Diese lassen sich etwa zum Markieren von Jagdgebieten, Behältern oder Pflanzen benutzen, was eine spätere Rückkehr zum gewünschten Punkt angenehm verkürzt.

