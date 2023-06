Avowed orientiert sich beim Umfang eher an The Outer Worlds als an Skyrim.

Obsidians Avowed wird kein riesengroßes Monster von einem Rollenspiel.

Was den Umfang anbelangt, geht das Spiel mehr in Richtung The Outer Worlds und weniger in Richtung Skyrim.

Schwerter und Magie

Tatsächlich war aber anfangs geplant, dass Avowed ein umfangreiches Rollenspiel im Stil von Skyrim wird, bestätigt Obsidians Chef Feargus Urquhart gegenüber PC Gamer.

Letztlich hat man sich aber doch für den kleineren Umfang entschieden, auf den man schon bei The Outer Worlds setzte.

Auf dem Xbox Games Showcase wurde gestern ein neuer Trailer gezeigt und 2024 als Veröffentlichungsjahr genannt.

Ihr spielt Avowed aus der Ego-Perspektive, Schauplatz ist Eora, die Welt von Pillars of Eternity, wo euch Schwertkämpfe und Magie erwarten.

Die Geschichte und eure Begleiterinnen und Begleiter spielen anscheinend eine wichtige Rolle. Als sich Obsidian darauf konzentrierte, habe sich der kleinere Umfang "von selbst ergeben".