Ja, ihr könnt euren Charakter in Baldur's Gate 3 umskillen!

Auch Larian weiß, dass Nutzerfreundlichkeit und Respekt vor der Zeit des Spielers heutzutage zu Recht groß in Mode sind. Deshalb wird es Baldur's Gate 3 euch ermöglichen, euren Charakter umzuskillen und "Multiklassen" zu erstellen. So soll es vermieden werden, dass ihr bei Nichtgefallen eures Builds das komplette Spiel von vorne anfangen müsst.

Dies geht jedenfalls auf einen Livestream zurück, in dem Larians Nick Pechnin die frohe Kunde verlautbaren ließ. So wird man im Verlauf der Geschichte auf eine Figur stoßen, die es euch erlaubt "eure Klasse zu resetten und all eure Level neu zu investieren". Gleichermaßen sollen die Spieler einige Multiklassenkombinationen ergründen können, die "wirklich cool" sein sollen.

Panel From Hell: Release Showcase.

"Wir wollten vermeiden, dass die Spieler das komplette Spiel neu starten müssen, denn es ist ein Spiel, das sich sehr auf die Erzählung stützt", erklärt Pechnin (via PC Gamer). "Es gibt da einen Charakter, den ihr vielleicht trefft - höchstwahrscheinlich trefft - der es euch erlaubt, eure Klasse zu resetten und alle eure Level neu zu verteilen."

"Was das Multiclassing angeht, gibt es viele wirklich coole Kombinationen und einige, die nicht so in Gänze funktionieren. Und wir wollen, dass die Spieler mit dem experimentieren, was möglich ist. Respeccen zu können, hilft dabei sehr."

Nach einigen Jahren im Early Access erscheint Baldur's Gate 3 endlich am 3. August für den PC. PlayStation-Spieler müssen sich bis zum 6. September gedulden, wo das Spiel dann eine exzellente Fantasy-Alternative zum Xbox- und PC-exklusiven Starfield darstellen wird. Xbox-User müssen sich etwas länger gedulden, weil Larian noch daran arbeitet, den Split-Screen-Koop auf der Series S gut zum Laufen zu bekommen.

Nach einer vollmundigen Ankündigung von Baldur’s Gate 3 wurde es in Sachen Internet-Hype wieder ruhig um den Titel, der dann recht bald im Early Access zu finden war. Für ein so auf seine Erzählung fixiertes Spiel eine seltsame Entwicklungsreise. Ich persönlich habe es mir verkniffen, Baldur’s Gate 3 zu spielen, bevor es fertig ist und kann mir gut vorstellen, dass es vielen ähnlich ging. Wie habt ihr das gehalten und freut ihr euch nun auf Baldur’s Gate 3?