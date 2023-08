Baldur's Gate 3: Larian denkt über DLCs nach.

Die Larian Studios erwägen die Veröffentlichung von DLCs für Baldur's Gate 3.

Laut Tom Butler, dem Senior Product Manager des Spiels, konzentriert sich das Studio derzeit darauf, die Konsolenversion von Baldur's Gate 3 zu veröffentlichen.

Was bringt die Zukunft?

Zugleich ist man darauf bedacht, das Basisspiel in absehbarer Zukunft durch Patches zu verbessern und zu optimieren.

Obwohl die Hauptaufmerksamkeit diesen Aufgaben gilt, erwähnte Butler im Gespräch mit IGN, dass Larian aktiv Möglichkeiten für potenzielle Erweiterungen des Spiels erkundet.

Weitere Meldungen zu Baldur's Gate 3:

Er erklärte: "Wir werden noch eine Weile mit dem Patchen weitermachen, dann werden wir alle in den Urlaub fahren und dann werden wir herausfinden, was als Nächstes kommt. Aber im Moment führen wir tatsächlich Diskussionen. Wir möchten mehr machen. Wir wissen noch nicht genau, was."

Baldur's Gate 3 erschien am 3. August 2023 für den PC. Am 6. September 2023 erscheint die PS5-Version und eine Xbox-Version soll ebenfalls noch 2023 kommen.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten