Baldur's Gate 3: Sounddesigner lernt das Schmieden, um perfekte Geräusche aufzunehmen

Der Sounddesigner von Baldur's Gate 3 übte sich für die klirrenden Metallgeräusche der Rüstungen in purem Perfektionismus. Statt einfach klapperndes Metall aufzunehmen und diese Geräusche auf der langen Liste abzuhaken, nahm er sogar extra Unterricht im Schmieden.

Ganz viel Liebe zum Detail

Nicht ohne Grund sind die Metallgeräusche in Baldur's Gate 3 so authentisch. Sounddesigner Glen Gullskjegg Goa hat die Geräuschkulisse mit seiner Arbeit ordentlich aufpoliert.

Goa veröffentlichte Mitte August ein Video, indem er erklärte, dass er für die Aufnahmen im Spiel das Schmieden gelernt hat.

"Wenn man in Baldur's Gate 3 Schuhe aus Metall trägt, wollten wir, dass sie eine einzigartige Klangschicht aus Metallklirren haben. Ich habe in der Schmiede ein paar Sabatons hergestellt (ich habe Schmieden gelernt) und eine Stunde lang aufgezeichnet, wie ich mit ihnen lose auf verschiedenen Oberflächen laufe", heißt es in der Videobeschreibung.

Im Video läuft er mit klirrenden Metallschuhen, wie man sie eben an einer Rüstung findet, ein wenig herum, springt und tanzt sogar mit ihnen an den Füßen. Laut seinem Twitter-Profil hat Goa ebenfalls Geräusche für den Feuerball und den Mönch aufgenommen.

Es sind eben auch die allerkleinsten Sachen, die ein Spiel großartig machen. Diese Detailverliebtheit beweist noch einmal mehr, welche Mühe in das Projekt geflossen ist.