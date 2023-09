Baldur's Gate 3: Modder bringen völlig neue Klassen ins Spiel.

Baldur's Gate 3 ist zumindest auf dem PC bereits seit geraumer Zeit in den Händen der Spielerinnen und Spieler.

Und wenn ihr nach etwas Neuem und Frischem sucht, hat eine Gruppe von Moddern etwas für euch: eine neue Klasse!

Fokus auf die Technik

Dabei handelt es sich um den Artificer, den Kiderion auf NexusMods veröffentlicht hat.

Der Artificer ist in der Tabletop-Version von D&D verfügbar, in der Basisversion von Baldur's Gate 3 aber nicht. Was durchaus Sinn ergibt, denn sie sind Teil eines gänzlich anderen Settings.

Solltet ihr dennoch den Drang verspüren, einen zu spielen, könnt ihr das nun tun.

Artificer sind darauf spezialisiert, technisches Know-how einzusetzen, um ihre Fähigkeiten zu verbessern. Mit Schusswaffen und wissenschaftlichem Wissen auf ihrer Seite können sie je nach ihrer Unterklasse verschiedene einzigartige Fähigkeiten ausführen.

Dazu zählen etwa die Herstellung von alchemistischen Mischungen, das Herbeirufen mechanischer Diener zur Unterstützung im Kampf und das Veredeln von Rüstungen mit speziellen Modifikatoren.

Der Artificer dürfte vermutlich nur der Auftakt zu weiteren Klassen sein, die auf diese Art dem Spiel hinzugefügt werden.

