Bei diesen Spielen sind unsere Tränen geflossen und ein paar harte Worte gefallen

Mitten in der Woche wartet schon das nächste Quick Talk Event auf Euch! Heute wird es richtig emotional. Gingen die zufällig ausgewählten Fragen mit einem eher (für uns) gleichgültigem Thema los, so mussten wir bei der Halbzeit tief in unsere Gefühlswelt schauen und traurige Erinnerungen rauskramen. Später wird es aber auch noch hitzig, denn es gibt ja auch ein paar Spiele, die wir vielleicht gar nicht so gut finden, obwohl sie sich beim Rest der Gaming-Welt großer Beliebtheit erfreuen.

Mit welchem Achievement kannst Du so richtig angeben?

Unseren Quick Talk findet ihr übrigens auch als Podcast auf Spotify und Co. Habt ihr außerdem Fragen für unseren Fragenpool? Dann lasst uns die auch gerne unten in den Kommentaren da!

Ich glaube, hier wäre die Frage eher: Interessieren uns Errungenschaften in Videospielen wirklich so sehr, wie sie sollten? Für Melanie, die regelmäßig kompetitive Multiplayer spielt, spielen Achievements schon oft eine Rolle, damit sie sich mit ihren Konkurrenten vergleichen kann. Ich könnte dagegen auch ganz gut auf sie verzichten, obwohl sie mich mit manchen Wortwitzen zum Lachen bringen. Aber wie sieht es bei Euch aus: Achtet ihr auf Errungenschaften? Und was macht ein gutes Achievement aus?

Bei diesem Spiel sind Tränen gekullert!

Journey war sicherlich für den einen oder die anderen mehr als nur ein Videospiel. Alex hat der Indie ebenfalls zu Tränen gerührt, aber anders, als ihr vielleicht vermutet.

Das war bisher die mit Abstand emotionalste Frage in unserem Quick Talk Event! Ich hatte den Eindruck, niemand wollte aufhören, denn über Szenen, die unsere Gefühle so sehr bewegt haben, erinnern wir uns alle gerne zurück. Vorsicht, im Video gibt es leichte SPOILER! Da wären auch nicht nur gut geschriebene Spiele, wie Gone Home, das Benjamin S. gerührt hat oder What Remains of Edith Finch, also Spiele die als emotionale Achterbahn entwickelt wurden. Aber auch besondere Momente mit Fremden, wie Alex es bei Journey beschreibt. Für mich war es The World Ends With You, das mich auf der einen Seite mit abwechslungsreichem Gameplay euphorisch stimmte und mir dann mit den vielen traurigen Twists in der Geschichte Tränen in die Augen trieb.

Welches Spiel hat den Hype nicht verdient?

Oje, mit der Frage haben wir uns aber was eingebrockt. Von Halo über The Last of Us bis hin zu Hideo Kojima und ja, sogar World of Warcraft und Dark Souls kommt kein einziger großer Titel gut weg! Aber schnell fällt auf, dass es häufig genug einen guten Grund für den Hype vieler Titel gibt. Denn trotz harscher Kritik hat sich immer mindestens ein Fürsprecher gefunden.

Aber welcher Hype nervt Euch so richtig?! Lasst uns darüber in den Kommentaren diskutieren, weil sich sicherlich jemand findet, der das anders sieht!