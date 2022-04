Black Desert Online: Der Ewige Winter beginnt heute - Erweiterung bringt neue Inhalte

Ewiger Winter heißt die neueste Erweiterung für das MMO Black Desert Online und sie ist ab heute verfügbar.

Sie beschert euch eine Reihe neuer Inhalte für das Spiel, außerdem könnt ihr eine besondere Edition spielen.

Was ist neu in Ewiger Winter?

Unter anderem bringt die Erweiterung eine neue Region mit sich, in der ihr das Geheimnis eines schneebedeckten Gipfels lösen müsst. Dabei trefft ihr auf neue Gefährten und Feinde, ebenso erwarten euch dort neue Aktivitäten. Neben neuen Bosskämpfen ist das etwa das Eisfischen.

Ihr könnt euch mit eurem bisherigen Charakter in die neuen Abenteuer stürzen oder mit Drakania eine komplett neue Klasse ausprobieren. Mit dieser bekämpft ihr eure Gegner mit einem riesigen Schwert namens Slayer, außerdem steht euch die Macht der Drachen zur Verfügung. Mehr dazu lest ihr auch an dieser Stelle.

Die Edition des Reisenden

Anlässlich der Veröffentlichung bekommt ihr ab heute und bis zum 13. April 2022 Zugriff auf die Edition des Reisenden, mit der ihr Zugang zur Black Desert Online und der neuen Erwetierung erhaltet.

"Neue Spieler können auf einem Saison-Server starten, der extra für das schnelle Leveln von Charakteren geschaffen wurde", heißt es. "Auf dem Server erhalten die Abenteurer reichlich In-Game-Belohnungen und Buffs, die es ihnen ermöglichen, zu den anderen Spielern aufzuschließen."