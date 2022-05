Black Desert Online: Spielepakete 50 Prozent günstiger - Noch bis Ende Mai

Pearl Abyss hat den Abenteurer-Monat in Black Desert Online angekündigt, mit dem möchte man die Community des MMOs feiern.

Im Rahmen des Abenteurer-Monats sind verschiedene Events und neue Inhalte geplant.

Angebote zum Start

Zum Auftakt des Abenteurer-Monats könnt ihr euch Black Desert Online günstiger sichern. Auf einige Spielepakete und Bundles gibt es bis zu 50 Prozent Rabatt.

Die Angebote findet ihr auf Steam sowie auf der offiziellen Webseite.

In den vier Wochen, die der Abenteurer-Monat andauert, ist mit wöchentlichen neuen Inhalten in Black Desert Online zu rechnen. In dieser Woche gibt es etwa besondere Login-Boni, Zeit-Herausforderungen sowie Hot-Time-Events, bei denen ihr wertvolle Items gewinnen könnt.

Ferner gibt es mit Diné ein neues Traumpferd. Mit hoher Geschwindigkeit galoppiert es über Wasser und verfügt über verschiedene Talente, etwa "Preschen über die Fluten", "Dreifachsprung" und "Oigers Schutz".

Wettbewerb am Wochenende

Außerdem steht noch der "Tuvala Cup: Eternal Winter 2022" in Black Desert Online auf dem Programm. Die besten Spielerteams aus Europa und Nordamerika treten bei diesem PvP-Turnier an.

An diesem Wochenende kämpfen 16 Dreiergruppen um den Sieg. Das Nordamerika-Finale ist am 21. Mai 2022 um 20 Uhr auf den offiziellen Black-Desert-Online-Kanälen auf Twitch und YouTube zu sehen. Das Europa-Finale findet wiederum am 22. Mai 2022 um 20 Uhr statt.