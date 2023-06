Blade Runner 2033: Labyrinth angekündigt, spielt zwischen beiden Filmen.

Annapurna Interactive hat ein neues Blade-Runner-Spiel angekündigt, es ist zugleich das erste Projekt des internen Studios von Annapurna.

Blade Runner 2033: Labyrinth heißt das Spiel und spielt somit zwischen dem ersten Blade-Runner-Film und der Fortsetzung Blade Runner 2049.

Worum geht es?

Nach Angaben des Unternehmens spielt der Titel in einem "dystopischen Los Angeles nach dem Blackout".

"Blade Runner 2033 spielt zwischen dem Originalfilm und 2049 nach dem Blackout und stellt die Frage: Was macht ein Blade Runner, wenn es keine Replikanten mehr zu jagen gibt?", heißt es.

Weitere Informationen liegen aktuell nicht vor, auch nicht zu Plattformen und Release-Datum. Hier ist der Teaser-Trailer dazu:

Game Director des Spiels ist Chelsea Hash, die zuvor an Titeln wie Solar Ash und What Remains of Edith Finch gearbeitet hat.

Zugleich ist Blade Runner 2033: Labyrinth das erste neue Blade-Runner-Spiel seit 25 Jahren. Das letzte Blade Runner wurde von den Westwood Studios entwickelt und erschien 1997, eine Enhanced Edition davon wurde 2022 veröffentlicht.