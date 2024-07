Bleach Rebirth of Souls lässt euch Lieblingscharaktere spielen und Kämpfe austragen

Bandai Namco hat Bleach Rebirth of Souls angekündigt.

In dem Titel könnt ihr "in die Rolle ihrer Lieblingscharaktere aus dem Anime-Franchise Bleach schlüpfen" und in Schlachten antreten, die eure Schwertkampffähigkeiten auf die Probe stellen sollen.

Bleach Rebirth of Souls erscheint für PC und Konsolen

Entwickelt wird das Spiel von Tamsoft Corporation und Takeharu Ishimoto wirkt als Soundkomponist mit.

Indem ihr die Kämpfe meistert, schaltet ihr dadurch neue Klingen und Formen frei. Je näher eine Niederlage rückt, desto stärker können die Charaktere werden.

Als Charaktere wurden bisher Ichigo Kurosaki, Rukia Kuchiki, Uryu Ishida und Yasutora Sado bestätigt, außerdem soll es noch "viele andere" geben.

In der Entwicklung ist Bleach Rebirth of Souls für PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S und PlayStation 4. Ein Release-Datum steht noch nicht fest.

Ursprünglich ist die Schwertkampf-Manga-Serie von 2001 bis 2016 im Magazin Weekly Shonen Jump erschienen, von 2004 bis 2012 wurde zudem der Anime dazu ausgestrahlt.

"Es wurden bisher vier Verfilmungen veröffentlicht, heißt es. "Das letzte Kapitel, der Thousand-Year Blood War-Arc, der völlig neue Charakterdesigns und noch stärkere Charaktere enthält, wird seit 2022 ausgestrahlt.