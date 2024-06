Bluepoint Games arbeitet weiterhin an einem eigenem Spiel für PlayStation

Was macht eigentlich Bluepoint Games? Das kann man sich schonmal unter der morgendlichen Dusche fragen. Die Antwort ist recht simpel, denn das Studio arbeitet weiterhin an einem Titel für PlayStation.

Bluepoint Games werkelt weiter

Sony übernahm das Studio im September 2021. Bisher war es für das Remake von Demon's Souls, das als Launch-Titel für die PlayStation 5 erschien. Davor entwickelte Bluepoint Games etwa den Remaster zur God-of-War-Collection, The Ico & Shadow of the Colossus Collection, Uncharted: The Nathan Drake Collection, Gravity Rush Remastered und eine Neuauflage von Shadow of the Colossus.

Wie ihr seht, hat sich das Studio aus Texas sehr auf Remakes und Remaster älterer Spiele spezialisiert. Nach der Übernahme wollte Bluepoint Games allerdings auch eigene und originelle Projekte angehen.

Gegenüber IGN sagte Marco Thrush, der Präsident von Bluepoint Games: "Unser nächstes Projekt, wir arbeiten gerade an Originalinhalten. Wir können nicht darüber sprechen, was das ist, aber das ist der nächste Schritt in unserer Entwicklung."

Drei Jahre ist es nun her, dass Bluepoint das Projekt angekündigt hat. Zwischenzeitlich gab es außerdem einige Umstrukturierungen bei PlayStation. Auf X fragte ein Fan deshalb, ob Bluepoint überhaupt noch an dem Spiel arbeite.

"Seit unserer Aussage, dass wir an einem Originaltitel arbeiten, hat sich nichts geändert", antwortet Technikchef Peter Dalton. "Alles braucht seine Zeit. Wir sind bestrebt, unsere Fähigkeiten zu verbessern!"