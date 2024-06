Borderlands Film ab 12 freigegeben: Ist das noch Borderlands, wie wir es kennen?

Bis die Verfilmung von Borderlands in die Kinos kommt, dauert es noch ein Weilchen, jetzt kennen wir aber schon die Altersfreigabe.

Von der FSK hat der Actionfilm eine Freigabe ab 12 Jahren erhalten (via Schnittberichte). Fans der Spiele werden da vermutlich erst einmal skeptisch dreinblicken.

Ist der Borderlands Film zu harmlos?

Wenn man bedenkt, dass die Borderlands-Videospiele üblicherweise ab 18 Jahren freigegeben sind, kommt die Freigabe ab 12 Jahren für den Film doch ein bisschen überraschend.

Die Laufzeit des Borderlands-Films beträgt wiederum 102 Minuten, erwartet also keinen überlanges Actionfeuerwerk.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Regisseur des Films ist Eli Roth, in den Hauptrollen sind Cate Blanchett, Edgar Ramirez, Jamie Lee Curtis, Jack Black, Kevin Hart und Ariana Greenblatt zu sehen beziehungsweise zu hören.

In Deutschland kommt der Borderlands-Film am 8. August 2024 in die Kinos.