Call of Duty: Advanced Warfare 2 angeblich bei Sledgehammer in Arbeit

Das Entwicklerstudio Sledgehammer Games arbeitet angeblich an einer Fortsetzung zu Call of Duty: Advanced Warfare.

Advanced Warfare 2 befindet sich nach Angaben des Insiders Ralph Valve, der in der Vergangenheit bereits zutreffende Informationen zur Reihe veröffentlicht hat, in der Entwicklung.

Zurück in die Zukunft

Wie Valve auf What If Gaming schreibt, kehrt Sledgehammer nach der eher schlechten Performance von Call of Duty Vanguard zu diesem Szenario zurück.

Eigentlich wollte Sledgehammer bereits vor mehreren Jahren ein Advanced Warfare 2 machen. Damals überzeugte Activision das Studio aber davon, Call of Duty: WW2 zu entwickeln.

Weitere Meldungen zu Call of Duty:

Advanced Warfare brachte damals mit Exo Suits, verbesserter Stärke und Mobilität für die Charaktere frischen Wind in das CoD-Gameplay.

Valve zufolge ist Advanced Warfare 2 für 2025 geplant, auch Warzone soll dann entsprechend futuristisch angepasst werden.

Am 28. Oktober erscheint mit Call of Duty: Modern Warfare 2 der neueste Teil der Reihe. Es wird vermutet, dass für 2024 ein neues CoD von Treyarch geplant ist, worauf dann ein Jahr später Advanced Warfare 2 folgen könnte.

Würdet ihr euch über ein Advanced Warfare 2 freuen? Mir wäre ja ein Infinite Warfare 2 ganz recht.