Das sind die PC-Systemanforderungen von Call of Duty: Modern Warfare 2

Rechtzeitig zum Start der nächsten Beta-Phase von Call of Duty: Modern Warfare 2 wurden nun die PC-Systemanforderungen bekannt gegeben.

Diese beziehen sich zwar noch auf die Beta, dürften aber nicht weit von den finalen Spezifikationen entfernt sein, sofern sie sich überhaupt noch ändern.

Diese Hardware braucht ihr für Modern Warfare 2

Im Zusammenhang damit bekommt ihr auf dem PC zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten, Activision spricht von "mehr als 100 Optionen" in verschiedenen Menüs.

Wie die Systemanforderungen von Call of Duty: Modern Warfare 2 aussehen, lest ihr nachfolgend.

Minimum:

Betriebssystem: Windows 10 64-bit (neuestes Update)

Windows 10 64-bit (neuestes Update) Prozessor: Intel Core i5-3570 oder AMD Ryzen 5 1600X

Intel Core i5-3570 oder AMD Ryzen 5 1600X Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 960 oder AMD Radeon RX 470

Nvidia GeForce GTX 960 oder AMD Radeon RX 470 VRAM: 3 GB

3 GB Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

8 GB RAM Festplattenspeicher: 25 GB

Empfohlen:

Betriebssystem: Windows 10 64-bit (neuestes Update)

Windows 10 64-bit (neuestes Update) Prozessor: Intel Core i7-4770K oder AMD Ryzen 7 1800X

Intel Core i7-4770K oder AMD Ryzen 7 1800X Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 1060 oder AMD Radeon RX 580

Nvidia GeForce GTX 1060 oder AMD Radeon RX 580 VRAM: 6 GB

6 GB Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

16 GB RAM Festplattenspeicher: 25 GB

Empfohlene Grafikkartentreiber:

AMD: 22.9.1

22.9.1 Nvidia: 516.59

Call of Duty: Modern Warfare 2 erscheint am 28. Oktober 2022 für PC, PS4, PS5, Xbox One, und Xbox Series X/S.