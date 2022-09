Call of Duty Modern Warfare 2: Was Infinity Ward nach der Beta weiter untersuchen will

Die Beta von Call of Duty: Modern Warfare 2 ist vorbei - aber nur für euch, denn für Infinity Ward gibt es auch im Anschluss noch viel zu tun. Wie das Studio in einer Dankesnachricht mitteilt, wird nun das Feedback genauer unter die Lupe genommen.

Erkenntnisse aus der Beta

Nachdem sich das Studio bei den Fans bedankt hat, erklärt es in dem neuen Beitrag, dass erstmal der Ton der Schritte im Spiel angepasst und zum Start ausbalanciert werden sollen.

"Während die Stimmung rund um den Trittschall am zweiten Beta-Wochenende positiver war, haben wir euer anhaltendes Feedback zur Lautstärke der Schritte gesehen und werden den Trittschall von Feinden/Freunden vor der Veröffentlichung weiter ausgleichen", so Infinity Ward.

Auch an der Sichtbarkeit der Gegner will das Studio noch etwas herumschrauben. Wichtig ist dem Studio dabei, dass es dafür nicht auf Namensschilder zurückgreifen muss.

"Die Sichtbarkeit von Gegnern war ein Thema, das an beiden Wochenenden unserer Beta zur Sprache kam. Während viele von euch die Verbesserung am zweiten Wochenende bemerkt haben, werden wir versuchen, die Sichtbarkeit von Gegnern zu verbessern, um eine bessere visuelle Verfolgung von Gegnern zu ermöglichen, die nicht nur aus dem traditionellen Namensschild besteht", heißt es.

Zudem arbeitet Infintiy Ward am Waffentuning und der Möglichkeit, Lobbys aufzulösen. Auch der Third-Person-Modus, der von den Fans anscheinend ein reges Interesse erfahren hat, steht auf der Liste von Infinity Ward.

"Die Auflösung von Lobbys ist ein weiteres Thema, das wir während der Beta angesprochen haben. Wir halten dies für ein wichtiges Feature und suchen aktiv nach möglichen Lösungen für den Launch. Was die Waffen angeht, sind wir sehr zufrieden mit den Ergebnissen der Waffentuning-Änderungen, die wir am zweiten Wochenende der Beta vorgenommen haben. Wir haben noch weitere Änderungen in Bezug auf die Waffenleistung in der Beta vor und freuen uns darauf, dass jeder ALLE Waffen in MWII ausprobieren kann!"

"Wir haben uns sehr über das große Interesse an unserer Third-Person-Playlist gefreut. Wir haben Feedback zum Kamera-Schulterwechsel erhalten und werden diesen Modus bis zur Veröffentlichung weiter verbessern. Mehr dazu in Kürze! Ground War und Invasion wurden von den Spielern in der Beta ebenfalls sehr geliebt. Dank unserer fleißigen Fans haben wir in beiden Battle-Map-Modi noch viele Bugs zu beheben. Wir haben auch einige Verbesserungen für die KI-Navigation in Invasion geplant."

Aktuell sei das Studio noch dabei die Daten aus der Beta zu verarbeiten. Für ein ausführliches Zwischenfazit hat es dann aber offenbar doch gereicht.