Call of Duty: Eine der beliebtesten Maps hättet ihr beinahe nicht bekommen.

Shipment ist eine der beliebtesten Multiplayer-Maps der Call-of-Duty-Reihe und wurde ursprünglich aus Versehen veröffentlicht.

Seit ihrem Debüt in Call of Duty 4: Modern Warfare im Jahr 2007 war sie in mehreren weiteren Serienteilen vertreten.

Auf einmal war es passiert

Infinity Wards Multiplayer Design Director Geoff Smith gibt im Interview mit Dexerto an, dass die Veröffentlichung der Map "wirklich ein Versehen" war.

Shipment ist eine der kleinsten Call-of-Duty-Maps, ursprünglich designt wurde sie laut Smith als "Splitscreen-Karte, als es das noch gab".

Während der Entwicklung landete die Map dann im im "Playlist Script" und Infinity Ward verwendete sie für interne Tests.

"Als wir live gingen, vergaß unser damaliger MP-Leiter, sie wieder herauszunehmen, und es gab kein Zurück mehr. Es war wirklich ein Versehen."

Manchmal hilft der Zufall eben ein wenig mit. Die Fans sind sicherlich dankbar dafür, dass man Shipment nicht entfernte.