Nach der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft ist Schluss mit exklusiven Call-of-Duty-Inhalten.

Dass es "100 % Gleichheit" zwischen den Plattformen geben wird, hat Xbox-Chef Phil Spencer nun noch einmal im offiziellen Xbox-Podcast betont.

So sieht die Zukunft aus

In den vergangenen Jahren gab es immer wieder PlayStation-exklusive Inhalte bei Call of Duty, auch beim demnächst erscheinenden Call of Duty: Modern Warfare 3 sind noch PlayStation-exklusive Inhalte vorgesehen.

"Ich möchte, dass sich Call-of-Duty-Spieler auf PlayStation und in Zukunft auch auf Nintendo zu 100 % als Teil der Community fühlen", sagt Spencer.

"Ich möchte nicht, dass ihr das Gefühl habt, dass ihr Inhalte, Skins oder Zeitpunkte verpasst... das ist nicht das Ziel."

"Das Ziel ist eine 100-prozentige Parität über alle Plattformen hinweg, so weit wie möglich für den Launch und die Inhalte. Ich sage 'so viel wie möglich', weil es auf einigen Plattformen natürlich Unterschiede bei der Auflösung und der Framerate gibt, einfach aufgrund der Performance, aber sonst gibt es nichts."

"Wir haben nicht das Ziel, Call of Duty irgendwie zu nutzen, um euch zum Kauf einer Xbox-Konsole zu bewegen", betont Spencer. "Ich möchte, dass sich die Call-of-Duty-Community auf allen Plattformen unterstützt fühlt."

"Wir waren auf der anderen Seite von einigen dieser Skin-[Deals] und sogar diese [Modern Warfare 3]-Beta war in der ersten Woche nicht auf der Xbox... Ich glaube nicht, dass das der Community hilft, ich glaube nicht, dass das dem Spiel hilft."

Call of Duty: Modern Warfare 3 erscheint am 10. November 2023 für PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One und PlayStation 4.