Das passiert in Modern Warfare 3: Roadmap für Saison 1 zeigt Dune und The Boys

Schon fast einen Monat ist es her, dass Call of Duty: Modern Warfare 3 erschien. Wie es mit dem Teil weitergeht und was euch in der ersten Saison erwartet, erfahrt ihr hier.

Roadmap mit allen Inhalten der kommenden Saison

Das erste saisonale Update steht vor der Tür. Multiplayer-Inhalte, Warzone und Zombies klopfen und werden direkt zu Nikolaus, am 6. Dezember 2023 um 18:00 Uhr, hereingelassen. Die erste Saison enthält folgende neue Inhalte:

Drei neue 6v6- Multiplayer-Karten

Neue Warzone-Karte Urzikstan

Neue Waffen und Killstreaks

Neuer Zombies-Story, Dark Aether Rifts

Vier neue Mehrspieler-Modi (Gunfight, All or Nothing, Infected und Headquarters)

Neuer Battle-Pass mit 100 Stufen

Festliche Events und Karten

Ranked-Start

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Im Trailer zur ersten Saison von Modern Warfare 3 könnt ihr einige neue Karten sowie einige neue Funktionen von Zombies in Aktion sehen.

Mehr zu Call od Duty Modern Warfare 3:

Mehr EP in Modern Warfare 3: Darum lohnt sich das Spielen ab heute

Call of Duty: Modern Warfare 3 im Test: Das hat selbst Makarov nicht verdient

Modern Warfare 3: Kampagne soll unter Crunch entstanden sein - Wundert euch das?

Wenn ihr alle Einzelheiten kompakt und hübsch aufbereitet sehen wollt, gibt es ab sofort eine Roadmap. Diese stellte der Entwickler in seinem Blog vor.

Roadmap für Modern Warfare 3 Saison 1.

Auf dem Bild seht ihr, welche Inhalte für Warzone und Modern Warfare 3 kommen - egal, ob in der Saison selbst oder sogar danach. Kollaborationen mit Dune und The Boys stehen an, sowie eine große Menge an Modi, Karten und weitere Features.