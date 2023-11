Modern Warfare 3: Absturzstelle - Alle Waffen und Items

Sucht ihr nach allen Waffen und Items in der Mission "Absturzstelle" in Call of Duty: Modern Warfare 3? Es ist eine von mehreren offenen Kampfmissionen der Kampagne des Shooters und bietet euch viele Waffen und Items zum Ausprobieren an.

Ihr spielt in dieser Mission Farah, die die Absturzstelle eines Flugzeugs untersuchen und Beweise sammeln soll. Dort halten sich allerdings auch Konni-Soldaten vor und ihr geht im Schutz der Dunkelheit vor. In unserem Guide zeigen wir euch, wo ihr hier die Waffen und Items in Call of Duty: Modern Warfare 3 finden könnt.

Modern Warfare 3: Absturzstelle Waffen und Items Inhalt:

Wo finde ich die Waffen und Items in Absturzstelle in MW3?

Absturzstelle ist die kleinste der offenen Kampfmissionen in der Kampagne von Modern Warfare 3. Die Waffen und Items, die ihr hier finden könnt, konzentrieren sich auf den Bereich um das abgestürzte Flugzeug herum.

Karte mit allen Waffen und Items in der Mission Absturzstelle:

Die Fundorte der Waffen und Items in Absturzstelle.

Liste aller Waffen und Items in der Mission Absturzstelle:

Nummer Item Typ 1 Incendiary Raal MG LMG 2 Incendiary Lockwood 680 Shotgun 3 Armor Box Field Upgrade 4 Silenced M4 Assault Rifle 5 Silenced SA-B 50 Sniper Rifle 6 Munitions Box Field Upgrade 7 Silenced Crossbow Marksman Rifle 8 Heartbeat Sensor Field Upgrade 9 Kastov 762 Assault Rifle 10 Silenced Victus XMR Sniper Rifle

