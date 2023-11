Modern Warfare 3: Kampagne soll unter Crunch entstanden sein - Wundert euch das?

Call of Duty Modern Warfare 3 soll laut eines Berichts in nur 16 bis 18 Monaten entstanden sein. Das ist lediglich die Hälfte der Entwicklungszeit, die die meisten CoD-Teile erhalten haben. Was bedeutet das? Es gab jede Menge Überstunden. Crunch, wie es so schön knackig heißt.

Entwickler klagen über denselben Crunch

Der Bericht stammt von Bloomberg. Hier beruft sich Jason Schreier auf anonyme Quellen, die mit der Entwicklung von Modern Warfare 3 vertraut sein wollen. Sie berichten, dass der Titel ursprünglich als Erweiterung für Modern Warfare 2 begann und sich später zu einer vollwertigen Fortsetzung entwickelte. Dieser Schritt brachte jede Menge produktive "Nächte und Wochenenden" mit sich, um den Veröffentlichungstermin im November einhalten zu können.

Geplant war der Titel ursprünglich als Spin-off und sollte Spieler angeblich nach Mexiko führen. Laut offiziellen Angaben sei eine Erweiterung allerdings nie geplant gewesen. Etwa ein Dutzend Entwickler und Entwicklerinnen erinnern sich da anders und erklären, dass ihnen entweder eindeutig gesagt wurde, dass es sich um eine Erweiterung handle oder die haben keine genaue Angabe dazu erhalten.

Zeitdruck, Crunch und widersprüchliche Aussagen. Schon bei Call of Duty: Vanguard wurde Sledgehammer für ähnliche Umstände bei der Entwicklung stark kritisiert. Jetzt fühlen sich die Entwickler betrogen, da ihnen nach Vanguard anscheinend versprochen wurde, dass sie ein solches Chaos nicht noch einmal durchmachen müssen. Der jährliche Rhythmus der CoD-Spiele soll außerdem nach dem Umzug zu Xbox bestehen bleiben, was die Entwickler nicht gerade positiv in Hinblick auf eine Verbesserung dieses Problems stimmt.