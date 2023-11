Modern Warfare 3: Gora-Damm - Alle Waffen und Items

Sucht ihr nach allen Waffen und Items in der Mission "Gora-Damm" in Call of Duty: Modern Warfare 3? Gora-Damm ist die letzte offene Kampfmission, die ihr in der Kampagne spielen werdet.

Hier seid ihr in der Rolle von Ghost unterwegs und müsst auf dem Gebiet des Damms vier verschiedene Bomben deaktivieren. In unserem Guide zeigen wir euch, wo ihr hier die Waffen und Items in Call of Duty: Modern Warfare 3 finden könnt.

Modern Warfare 3: Gora-Damm Waffen und Items Inhalt:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Wo finde ich die Waffen und Items in Gora-Damm in MW3?

Auch die Gora-Damm-Mission hat 21 Waffen und Items zu bieten. Viele davon findet ihr in und rund um das Hauptgebäude im Westen der Map, andere sind über das gesamte Gebiet verteilt.

Karte mit allen Waffen und Items in der Mission Gora-Damm:

Die Fundorte der Waffen und Items in Gora-Damm.

Liste aller Waffen und Items in der Mission Gora-Damm:

Nummer Item Typ 1 Silenced Rival-9 SMG 2 Anti-Armor Rounds Field Upgrade 3 KVD Enforcer Marksman Rifle 4 Fennec 45 SMG 5 Snapshot Pulse Field Upgrade 6 Heartbeat Sensor Field Upgrade 7 Signal 50 Sniper Rifle 8 Silenced Expedite 12 Shotgun 9 PILA Launcher 10 Silenced 556 Icarus LMG 11 MCPR-300 Sniper Rifle 12 Incendiary Raal MG LMG 13 Silenced Striker SMG 14 Silenced EBR-14 Marksman Rifle 15 Holger 26 LMG 16 Armor Box Field Upgrade 17 RGL-80 Launcher 18 Silenced M16 Assault Rifle 19 Munitions Box Field Upgrade 20 Recon Drone Field Upgrade 21 Hybrid MTZ-556 Assault Rifle

Zurück zum Modern Warfare 3: Gora-Damm Waffen und Items Inhaltsverzeichnis

Weitere hilfreiche Inhalte zu Call of Duty: Modern Warfare 3:

Modern Warfare 3: Alle Missionen und welche Belohnungen ihr dafür kriegt

Modern Warfare 3: Absturzstelle - Alle Waffen und Items

Modern Warfare 3: Kostbare Fracht - Alle Waffen und Items

Modern Warfare 3: Reaktor - Alle Waffen und Items

Modern Warfare 3: Oligarchin - Alle Waffen und Items

Modern Warfare 3: Hochhaus - Alle Waffen und Items