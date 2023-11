Mehr EP in Modern Warfare 3: Darum lohnt sich das Spielen ab heute

Wenn ihr mehr Erfahrungspunkte in Call of Duty: Modern Warfare 3 haben möchtet, solltet ihr in den nächsten Tagen vermehrt spielen.

Heute Abend beginnt ein Doppel-EP-Event im kürzlich veröffentlichten Shooter.

Wie lange läuft das Event?

Los geht es am heutigen Mittwoch, den 22. November 2023, um 19 Uhr deutscher Zeit.

Ab dann erhaltet ihr doppelte EP, doppelte Battle-Pass-EP sowie doppelte Waffen-EP. Also mehr EP an jeder Ecke!

Weitere Meldungen zu Call of Duty: Modern Warfare 3:

Fünf Tage lang habt ihr Zeit zum Sammeln, denn das Event endet am Montag, den 27. November 2023, ebenfalls um 19 Uhr.

Lasst euch das also nicht entgehen, falls ihr noch generell mehr EP oder für bestimmte Waffen beziehungsweise den Battle Pass mehr EP benötigt.