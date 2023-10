Modern Warfare 3: PlayStation-exklusive Inhalte vorgestellt.

Auch das kommende Call of Duty: Modern Warfare 3 erhält wieder PlayStation-exklusive Inhalte.

Activision und Sony haben das PlayStation-exklusive DLC-Paket nun vorgestellt.

Was gibt’s für PlayStation-Spieler?

Wer die PS4- oder PS5-Version von Modern Warfare 3 über den PlayStation Store vorbestellt, erhält als Bonus das Lockpick Operator Pack.

Der DLC enthält diese Gegenstände: Van Goated Lockpick Operator Skin, AMRican Gothic Weapon Blueprint und Starry Knife Melee Weapon Blueprint.

Weitere Meldungen zu Call of Duty: Modern Warfare 3:

Hier seht ihr den passenden Trailer zu dem Vorbestellerbonus:

Call of Duty: Modern Warfare 3 erscheint am 10. November 2023 für PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One und PlayStation 4.

