Modern Warfare 3: Hochhaus - Alle Waffen und Items

Sucht ihr nach allen Waffen und Items in der Mission "Hochhaus" in Call of Duty: Modern Warfare 3? Im Gegensatz zu den anderen offenen Kampfmissionen erstreckt sich diese hier nicht in die Breite, sondern in die Höhe.

Ihr spielt Gaz und müsst euch den Weg aufs Dach des von den Konnis kontrollierten Gebäudes freikämpfen. In unserem Guide zeigen wir euch, wo ihr hier die Waffen und Items in Call of Duty: Modern Warfare 3 finden könnt.

Modern Warfare 3: Hochhaus Waffen und Items Inhalt:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Wo finde ich die Waffen und Items in Hochhaus in MW3?

Das Hochhaus hat 19 versteckte Waffen und Items auf den verschiedenen Etagen für euch zu bieten. Das ist weniger als in anderen Missionen, aber sie sind auch nicht einfacher zu finden. Ihr müsst manchmal auch von höheren Etagen nach unten springen, um Sachen zu finden.

Karte mit allen Waffen und Items in der Mission Hochhaus:

Die Fundorte der Waffen und Items in Modern Warfare 3.

Liste aller Waffen und Items in der Mission Hochhaus:

Nummer Item Typ Etage 1 Explosive Crossbow Marksman Rifle 1 2 Silenced Expedite 12 Shotgun 1 3 Minigun Special 1 4 Incendiary MCW Assault Rifle 1 5 Silenced TAQ-M Assault Rifle 5 6 Snapshot Pulse Field Upgrade 5 7 Silenced COR-45 Pistol 5 8 .50 GS Pistol 5 9 Silenced MTZ Interceptor Marksman Rifle 7 10 Silenced Kastov 762 Assault Rifle 7 11 VEL 46 SMG 8 12 Silenced Striker SMG 9 13 LA-B 330 Sniper Rifle 9 14 Incendiary Bryson 800 Shotgun 11 15 PDSW 528 SMG 11 16 WSP Stinger SMG 11 17 RPK LMG 11 18 Anti-Armor Rounds Field Upgrade Dach 19 ISO Hemlock Assault Rifle Dach

Zurück zum Modern Warfare 3: Hochhaus Waffen und Items Inhaltsverzeichnis

Weitere hilfreiche Inhalte zu Call of Duty: Modern Warfare 3:

Modern Warfare 3: Alle Missionen und welche Belohnungen ihr dafür kriegt

Modern Warfare 3: Absturzstelle - Alle Waffen und Items

Modern Warfare 3: Kostbare Fracht - Alle Waffen und Items

Modern Warfare 3: Reaktor - Alle Waffen und Items

Modern Warfare 3: Oligarchin - Alle Waffen und Items

Modern Warfare 3: Gora-Damm - Alle Waffen und Items