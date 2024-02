Modern Warfare 3 stellt drei neue Multiplayer-Karten für Saison 2 im Trailer vor

Ein neuer Trailer für Call of Duty: Modern Warfare 3 und Warzone ist da und zeigt drei neue Multiplayer-Karten, die in Saison 2 erscheinen.

Alles, was euch in Modern Warfare 3 Saison 2 erwartet

Die drei 6v6-Karten, die im Trailer vorgestellt werden, heißen Stash House, Vista und Departures. Stash House ist eher eine kompakte Karte, die in einem überfallenen Versteck in der Bay Area spielt. Vista bringt euch eine mittelgroße Karte in einem brasilianischen Ferienort. Hier findet ihr Souvenirläden, Restaurants und Straßenbahnen.

Zu guter Letzt kommt Departures, ebenfalls eine mittelgroße Map, bei der ihr euch auf dem internationalen Flughafen von Zakhaev abballern könnt. Zudem wird die Map "Das Haus" in der Mitte der Saison mit einer Überarbeitung erscheinen.

Die offizielle Roadmap für Call of Duty Modern Warfare 3 und Warzone von Activision.

Saison 2 startet morgen, den 7. Februar 2024, um 18:00 Uhr auf allen Plattformen. Auf der Roadmap von Activision seht ihr alle Neuerungen ganz kompakt zusammengefasst. Ein Trailer geht näher auf die neuen Karten ein.

"Erwartet ein wahrlich gewaltiges Angebot an Inhalten mit neuen Mehrspieler-Karten, vier neuen Waffen, nachrüstbaren Teilen (einschließlich eurer eigenen Unterlauf-Kettensäge!), Ranglistenspiel für Call of Duty: Modern Warfare III und Call of Duty: Warzone, neue Zombies Dunkeläther-Riss-Untersuchungen, Events, Herausforderungen, Geheimnisse und ein Skelettthema für BlackCell, angeführt von dem mysteriösen John Doe-Operator", schreibt Activision auf der offiziellen Website zum Spiel.

Neben den Karten wird es auch ein Cross-over mit The Walking Dead geben. Auf welche neuen Inhalte freut ihr euch am meisten?