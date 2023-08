Call of Duty Modern Warfare 3: Nehmt eure gekauften Items einfach ins neue Spiel mit

Jetzt, wo Call of Duty Modern Warfare 3 endlich enthüllt wurde, ist es an der Zeit für weitere Details über die nächste CoD-Generation. Und wir starten mit einer guten Nachricht für alle und besonders für diejenigen unter euch, die Geld in das aktuelle Spiel gesteckt haben. Eure gekauften Gegenstände aus Modern Warfare 2 könnt ihr nämlich ganz entspannt mit in das nächste Spiel nehmen.

Eine kleine Einschränkung gibt es aber

In einem Blog auf der offiziellen Website zu Call of Duty teilte Activision dieses neue Feature der übertragbaren Gegenstände mit. Zu diesen Items gehören dann etwa "Waffen und kosmetische Inhalte, einschließlich Bundles, Operatoren und andere Belohnungen". Diese könnt ihr einfach ins neue Spiel mitnehmen, wenn ihr zum Release von Modern Warfare 3 wechselt.

Dennoch gibt es ein paar kleine Einschränkungen, die ihr dabei beachten solltet. Gibt es die Inhalte auch in Modern Warfare 3, gibt es absolut kein Problem. Wenn es aber "in MW3 zum Beispiel das taktische Amphibienfahrzeug oder ein bestimmtes Stück taktischer oder tödlicher Ausrüstung in einem der Spielmodi nicht gibt, werden alle Skins, die ihr für diese Gegenstände in MW2 freigeschaltet habt, nicht in MW3 verfügbar sein.", erklärt Activision. Auch die Wartracks werden nicht übertragen.

Sobald die erste Season des neuen Spiels beginnt, werden die übertragenen Inhalte automatisch freigeschaltet. Das gilt nicht nur für Modern Warfare, sondern auch für Warzone und das kommende Warzone Mobile.

Wie der Publisher erklärt, sollen "alle Operatoren, Waffen, Blaupausen und kosmetische Ausrüstung zugänglich" gemacht werden. Außerdem will Activision "die Integration von Spielerlevel, Battle Pass-Zugang und Waffenprogression zwischen diesen Spielen" verknüpfen.