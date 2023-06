Capcoms Path of the Goddess erinnert ganz schwer an den Xbox-Klassiker Otogi

Capcom macht einmal mehr auf Horror. Vielleicht. Mittelalter-Japan-Fantasy-Horror. Ganz viel Fantasy und sehr cooler, seltsamer Horror aus der Sagenwelt. Lange, hängende Zungen in unförmigen Körpern, übertrieben wohlgekleidete Samurais und Priesterinnen, diese Welt sieht in ihrer ausufernden Farbenpracht wundervoll und spannend aus.

Path of the Goddess: Bizarre Horror-Wesen, direkt aus einem mystischem J-Fiebertraum.

Ist Path of the Goddess ein Souls-Game? Das lässt sich anhand der wenigen Gameplay-Schnipsel noch nicht so genau sagen, aber ein wichtiger Aspekt scheinen Zauber zu sein, die… Dinge tun. Tore öffnen, Menschen verändern, vielleicht andere Dimensionen öffnen… ich will mich da nach einem Trailer, der mehr Wert auf Style als Erklärungen legt, nicht festlegen. Auf jeden Fall lässt sich im Kampf Kombo-basiertes Gameplay erkennen, schnelle Moves zwischen vielen Monster hin- und her, Koop, das sieht echt aus, als würde Path of the Goddess was können. Persönlich hatte ich die ganze Zeit einen schweren Otogi-Vibe, falls jemand hier noch FromSoftwares Klassiker kennt, damals Xbox-exklusiv.

Erste Gameplay-Impressionen deuten einen Kombo-Magie-Fighter an.

Wann Path of the Goddess kommt, wurde noch nicht verraten, aber wenn es dann passiert, wird es im Xbox Game Pass drin sein.