Cities Skylines 2 nimmt wichtige Änderung an öffentlichen Transportmitteln vor.

Entwickler Colossal Order nimmt bei den öffentlichen Transportmitteln im kommenden Cities Skylines 2 ein paar Änderungen vor.

Im ersten Teil waren neue Transportmöglichkeiten stets an bestimmte Meilensteine bei der Bevölkerungszahl gebunden, im Nachfolger ändert sich das.

So läuft es künftig

Ihr habt also nicht mehr das Problem, dass ihr später eure Städte noch einmal zwingend umkrempeln müsst, um neue Transportmethoden zu berücksichtigen.

Neue Transportmöglichkeiten schaltet ihr demnach über "Development Points" frei, wie das Studio in einem neuen Video erklärt.

Nähere Details zu diesen Punkten folgen leider erst in einem zukünftigen Update, aber wir wissen, dass ihr die Punkte für die Art von öffentlichem Transportmittel ausgeben könnt, das ihr als nächstes freischalten möchtet.

Busse und Taxis werden zwar immer noch anhand der Bevölkerungszahl freigeschaltet, alles andere danach könnt ihr mit den Development Opoints bekommen.

Somit möchte man euch auch mehr Flexiblität geben, denn den Machern zufolge resultierte das System mit den Meilensteinen in "ähnlich aufgebauten Städten". Wenn ihr in Teil zwei also zuerst das freischaltet, was ihr braucht, sollte das zu abwechslungsreicheren Städten führen.

Cities Skylines 2 erscheint am 24. Oktober 2023 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

