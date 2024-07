Cities Skylines 2: Neuer Patch bringt neue Gebäude, behebt viele Fehler

Entwickler Colossal Order hat einen weiteren Patch für die Städtebausimulation Cities Skylines 2 veröffentlicht.

Die neue Version 1.1.6f1 knüpft an den großen Economy-2.0-Patch von vergangener Woche an und korrigiert so einige Fehler.

Das bringt der neueste Patch für Cities Skylines 2

Zu den Neuerungen im Patch zählen unter anderem etwa zonierbare Kreisel sowie acht Dekorationen für Kreisel.

Beim Platzieren von Bäumen könnt ihr deren Alter auswählen und es gibt insgesamt elf neue Oberflächen.

Neu hinzugekommen sind außerdem 27 Service-Gebäude-Varianten, darunter eine kleine Post, fünf neue Parks oder zwei Polizeistationen. Und vier neue Fahrzeugvarianten befahren nun ebenfalls die Straßen.

Abseits dessen korrigiert der Patch, wie bereits erwähnt, eine Reihe von Fehlern in verschiedenen Bereichen. Mehr dazu lest ihr in den offiziellen Patch Notes.