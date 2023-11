Bezahl-DLCs für Cities Skylines 2 sollen erst veröffentlicht werden, nachdem Entwickler Colossal Order die Probleme des Spiels behoben hat.

Das betrifft besonders Performanceprobleme. Diese möchte man angehen, bis die Performance "unseren Standards" entspricht.

Noch einiges zu tun

Bereits im Vorfeld der Veröffentlichung hatte man vor etwaigen Performanceproblemen gewarnt und tatsächlich präsentierte sich Cities Skylines 2 zum Launch recht anspruchsvoll.

Seitdem sind erste Patches erschienen, aber es gibt auch noch einiges zu tun.

In einem neuen Blogeintrag geht Colossal Orders CEO Mariina Hallikainen zudem darauf ein, was in Zukunft noch passieren soll.

Hallikainen ruft Fans unter anderem dazu auf, sich nach der Entfernung eines "beleidigenden" In-Game-Radio-Werbespots auf "konstruktive Kritik" zu konzentrieren, statt andere Fans zu attackieren.

Balanceänderung im Hinblick auf die Müllabfuhr habe man im Blick, ebenso soll ein Bug, der für eine "wahnsinnige Anzahl von ausgesetzten Hunderudeln" sorgte, im nächsten Patch behoben werden.

Zum Ende hin betonte Hallikainen dann, man werde "neue kostenpflichtige Inhalte für Cities Skylines 2 erst veröffentlichen, wenn die ausstehenden Performanceprobleme behoben wurden und unseren Standards entsprechen".

Wann das der Fall sein wird, bleibt allerdings erst einmal unklar. Hoffen wir, dass sich die Situation schnell bessert. Und wenn es bis zur Veröffentlichung des ersten DLCs keine erheblichen Verbesserungen gibt, werden das die Entwickler sicherlich auch von den Fans zu spüren bekommen.

"Wir freuen uns auch sehr darauf, mit der Umsetzung eurer Vorschläge für Cities Skylines 2 zu beginnen, wie z.B. das Hinzufügen einiger beliebter Quality-of-life-Verbesserungen, die bereits aus dem Vorgänger bekannt sind und die in der Fortsetzung aufgrund von Prioritäten und Zeitmangel nicht berücksichtigt wurden. Ich verspreche euch, dass Colossal Order weiter an Cities Skylines 2 arbeiten wird, damit es sein volles Potenzial ausschöpfen kann."