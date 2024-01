Cities Skylines 2: Chefin des Studios beklagt steigende Toxizität - Entwickler könnten ihr Verhalten überdenken.

Die Community von Cities Skylines 2 wird zunehmend toxischer, beklagt Colossal Orders Chefin Marrina Hallikainen.

Sie fordert Fans dazu auf, angemessen mit anderen zu diskutieren und Kritik zu äußern, ansonsten müsse man auch das eigene Verhalten überdenken.

Es muss nicht immer ausarten

"Wir haben eine wachsende Tendenz zur Toxizität in unserer Community festgestellt, etwas, das wir in diesem Ausmaß noch nie erlebt haben", schreibt sie.

"Sie richtet sich nicht nur gegen unsere Entwickler, sondern auch gegen andere Community-Mitglieder, was dazu führt, dass die Leute zögern, sich in der Community zu engagieren. Auf lange Sicht wird dies nicht nur der Stimmung und der Zufriedenheit der Community-Mitglieder schaden, sondern auch die Kreativität und das Modding einschränken, was wir sehr bedauern würden."

"Wir haben es immer sehr geschätzt, dass die Entwickler auf den verschiedenen sozialen Plattformen präsent waren und direkt mit der Community kommuniziert haben, aber unsere größte Verantwortung wird es immer sein, das Team zu schützen und sicherzustellen, dass sie in einer sicheren Umgebung arbeiten können, damit sie ihr Bestes geben können, um motiviert und produktiv zu bleiben. Wir hoffen also, dass wir alle zusammenarbeiten können, damit unsere Entwickler in der Lage sind, zu bleiben und kontinuierlich aktiv zu sein."

Als Lösung schlägt sie zum Beispiel eine stärkere Moderation in den eigenen Foren vor, allgemein sollte man vielleicht einfach etwas freundlicher sein. Und natürlich könne die Community eigene Lösungsvorschläge unterbreiten. Eine extreme Maßnahme könnte sein, dass die Entwickler nicht mehr mit der Community interagieren.

Abseits dessen habe derzeit "nichts eine höhere Priorität" als die Veröffentlichung der offiziellen Modding-Tools. "In ein paar Wochen" sollen diese für eine Closed Beta bereit sein. Vor Veröffentlichung der Tools wird auch noch ein Patch erscheinen, der sich um weitere Bugs und Probleme im Spiel kümmert.