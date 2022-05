CoD Warzone: Kostenloses Safari-Schock-Bundle bringt euch mehrere Items

Neben PS Plus bietet euch auch Prime Gaming aktuell ein kostenloses Item-Paket für Call of Duty Warzone und Call of Duty Vanguard an.

Besagtes Safari-Schock-Bundle umfasst mehrere Gegenstände für den Shooter.

Das steckt im Safari-Schock-Bundle

Folgende Inhalte bekommt ihr mit dem Gratis-Bundle:

Legendärer Bauplan "Elysium"

Legendärer Bauplan "Serenity"

Seltenes Fadenkreuz "Rechtschaffen"

Legendärer Sticker "Call of Doggie"

Gewöhnlicher Talisman "V für Vanguard"

Epische Visitenkarte "Partnersystem"

Seltenes Emblem "Seil und Kugeln"

Weitere Meldungen zu Call of Duty Warzone:

Das Bundle könnt ihr euch direkt hier bei Prime Gaming abholen.

Damit ihr es bekommt, müsst ihr euer Amazon-Konto mit eurem Spielkonto verknüpfen. Anschließend holt ihr das Bundle ab und die Items sollten in eurem Spiel auftauchen.