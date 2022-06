Kämpft als Terminator in Call of Duty Warzone

King Kong und Godzilla in Call of Duty Warzone waren euch noch nicht verrückt genug? Gut, hier kommt der Terminator!

Oder besser gesagt: Gleich zwei davon. Season 4 in Warzone gibt euch die Möglichkeit, als T-800 oder T-1000 zu spielen. Arnold Schwarzenegger bekommt ihr dabei aber nicht zu hören.

Nur einzeln erhältlich

Zusammen als Bundle gibt es die beiden nicht, sie sind jeweils einzeln als zeitlich begrenzte Pakete verfügbar.

Der Blogeintrag dazu von Activision deutet zudem an, dass zu diesem Thema im Laufe der Season noch mehr passieren wird. Was genau, bleibt aber offen.

Season 4 in Call of Duty Warzone und Call of Duty Vanguard beginnt am heutigen Mittwoch. Ihr bekommt jede Menge neue Inhalte, darunter zusätzliche Maps, Waffen und Operatoren.