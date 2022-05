CoD Warzone: Gratis-Kampfpaket mit PS Plus jetzt erhältlich

Anlässlich des Starts der dritten Saison in Call of Duty Vanguard und Call of Duty Warzone gibt’s ein kleines Geschenk für euch.

Voraussetzung dafür ist allerdings, dass ihr ein Abonnement von PlayStation Plus habt.

Gratis-Kampfpaket bei PS Plus

Ist das der Fall, könnt ihr euch im PlayStation Store jetzt ein kostenloses Kampfpaket für Call of Duty Warzone abholen.

In besagtem Paket ist folgendes enthalten:

Legendärer Operator-Skin für Padmavati Balan

Legendärer LMG-Waffenbauplan

Legendärer MP-Waffenbauplan

Episches Emblem

Epische Uhr

Epischer Talisman

Epische Visitenkarte

60-minütiges Doppel-EP-Token

Ihr könnt euch dieses nette, kleine Geschenk hier im PlayStation Store abholen.

Weitere Meldungen zu Call of Duty Warzone:

Aktuell wird auch ein einem brandneuen Warzone-Erlebnis gearbeitet, das nach Angaben von Publisher Activision Blizzard noch in diesem Jahr vorgestellt werden soll.

"Die Call-of-Duty-Teams haben im ersten Quartal wesentliche Gameplay-Verbesserungen für Vanguard und Warzone geliefert", hieß es zuletzt. "Die Entwicklung der diesjährigen Premium- und Warzone-Erlebnisse unter der Leitung von Infinity Ward schreitet sehr gut voran."

"Das diesjährige Call of Duty ist eine Fortsetzung von Modern Warfare aus dem Jahr 2019, dem bisher erfolgreichsten Call-of-Duty-Titel, und wird das fortschrittlichste Erlebnis in der Geschichte der Franchise sein."