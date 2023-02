Crime Boss: So gelingt ein Heist mit Chuck Norris, Kim Basinger oder Danny Trejo

Crime Boss: Rockay City ist das nächste große Gangster-Spiel, in dem ihr Verbrechen organisiert, euch Reviere erkämpft und aus der Ego-Perspektive die fiktive Metropole "Rockay City" erobert. Dabei könnt ihr nicht nur alleine eine "Boss Kampagne" als Michael Madsen durchspielen, sondern euch auch mit Freunden verbünden. Dabei erwarten euch Verbündete, wie Michael Rooker, Kim Basinger, Danny Glover oder Damion Poitier, andere Gangbosse, wie Danny Trejo und Vanilla Ice, oder der Sheriff Chuck Norris höchstpersönlich. Eine recht prominente Besetzung, die vor allem Actionfilm-Fans der 90er ansprechen könnte. Einer von ihnen hat mit uns über seine Mitwirkung am Spiel gesprochen. Im obigen Video seht ihr Damion Poitier im Interview.

Damion Poitier schreibt nicht nur an Crime Boss. Er stellt auch seine eigene Figur dar und hat zuvor Rollen in Payday 2, Halo 2, Halo Wars 2 und Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise eingenommen.

Entwickelt wird Crime Boss aktuell von Ingame Studios. Publisher 505 Games ermöglichte uns einen Austausch mit Damion, der nicht nur seinen eigenen Charakter darstellt, sondern auch am Spiel mitschreibt. Durch seine erste schriftliche Mitwirkung an einem Videospiel konnte er uns eine spannende Perspektive auf die Arbeit hinter und gleichzeitig vor der Kamera bieten. Der Schauspieler arbeitete aber nicht zuletzt auch an Payday 2 mit. Er grenzt Crime Boss: Rockay City von anderen Spielen bestimmt ab: "Crime Boss kann mit Leichtigkeit auf eigenen Beinen stehen" und sei ein einzigartiges Spiel, das keine zwei identischen Durchläufe zulassen würde.

Wir wollen wissen, was genau uns im März 2023 erwartet. Hauptentwickler Jarek Kolář von Ingame Studios beantwortet uns dafür einige zusätzliche Fragen, die ein Autor einfach nicht wissen kann. So können wir uns ein besseres Gesamtbild machen und wissen, wie eigenständig Crime Boss: Rockay City wirklich im Vergleich zu anderen Spielen im Genre ist.

Der erste Trailer, der bei den Game Awards 2022 erschien, und die darauf folgenden Bilder erzeugten bei uns einen Eindruck, den wir zwischen GTA und Payday verordnen. Doch Jarek erklärt uns, dass wir es hier nicht mit einer offenen Welt zu tun haben und auch Damion erwähnt, dass "die einzige Gemeinsamkeit zwischen Payday 2 und Crime Boss der Ego-Shooter" sei. Jarek ergänzt: "Es gibt keine Reisen, keine Erkundung. Das Spiel ist levelbasiert. Jede Mission wird von einer Karte heraus angewählt und ein Areal in der großen Stadt darstellen. Die Möglichkeiten, Jobs oder Überfälle gibt es in der 'Boss Kampagne' mit oder ohne Bots. Missionen in anderen Modi können ebenfalls alleine, mit Bots oder im Mehrspieler gespielt werden."

Das Team hinter Crime Boss: Rockay City. Ingame Studios mit Jarek Kolář an der Spitze.

In vorangegangenen Interviews wurde oft betont, dass sich Gameplay und Filmsequenzen die Waage halten, denn so ein prominenter Cast möchte natürlich nicht nur Beiwerk sein. Diese Filmsequenzen werden laut Jarek vor allem im Einzelspieler zur Geltung kommen. Der Mehrspieler hat einen Modus namens Crime Stories. "Hier werden Mini-Kampagnen angeboten, die kurze Meetings vor einem Überfall beinhalten. Die Szenen werden für alle Spielenden gleichzeitig ausgestrahlt, können aber nach Belieben übersprungen werden", erklärt uns der Entwickler. Der Modus Quick Heist beispielsweise beinhalte aber überhaupt keine Filmsequenzen.

Der Ton, den Crime Boss anschlägt, wirkt bereits im ersten Trailer. Die Atmosphäre erinnert an lockere Actionfilme und bringt den skurrilen Witz mit, den nur Videospiele mit Raubüberfällen und Kriminellen anstellen können. Schrille Outfits, Bandenkriege und Gewalt, aber alles mit einer Prise Selbstironie und -Referenzen. Jarek ergänzt: "Manche Charaktere sind sogar sehr ernst, andere weniger seriös und ein paar könnten als drollig empfunden werden. Es ist halt wie ein 90er-B-Film. Alles ist so ernst und gleichzeitig so übertrieben, dass man einfach darüber lachen muss. Als wir die Charaktere der damaligen Stars neu-interpretiert haben, mussten wir uns damit auseinandersetzen, was sie zu ihrer Zeit so populär gemacht hat. Außerdem, konnten wir die Prominenz dank der Unreal Engine mit jüngeren Körpern für Rockay City ausstatten. Da kommt viel Spaß bei herum."

Alte Stars, junge Körper. Alle möglichen Hebel wurden in Bewegung gesetzt, um den Flair von 90er-Actionfilmen aufrechtzuerhalten.

Klingt witzig, aber wie soll bei so viel Albernheit die nötige Disziplin für einen taktischen Raubüberfall mit Freunden oder gar Fremden im Mehrspieler funktionieren? Schließlich soll man ja auch schleichen und taktisch sein dürfen. Jarek erklärte uns, ob Mechaniken im Spiel etabliert wurden, um trotzdem eine passende Atmosphäre zu schaffen:

"Schleichen ist optional. Manchmal wird es sogar nicht möglich sein, sich zu verstecken, aber es könnte helfen, leise zu sein, wenn man den Raum erkundet, knifflige Jobs annimmt, oder einfach um eine bessere Gesamtwertung zu erzielen. Kooperationen werden sich stark unterscheiden. Manchmal wird leichte Teamarbeit vorausgesetzt, an anderen Stellen kann man Gefahren ausrufen (das eignet sich besonders bei der Zusammenarbeit mit Fremden). Es kann auch komplex werden, das richtige Team für eine Mission zu erstellen, die ersten Schritte zu planen oder Taktiken während einem Schusswechsel zu auszuklügeln."

Klingt für mich erst einmal so, als hätte man keine zusätzlichen Schritte gemacht, um eine disziplinierte Koordination zwischen Fremden im Mehrspieler zu gewährleisten, aber vielleicht irre ich mich und die Action funktioniert gut ohne Absprache, schließlich ist es immer noch ein FPS. Außerdem scheint mir Sheriff Chuck Norris einschüchternd genug, um Leute zum Schleichen zu zwingen.

Bleibt noch die Frage zu klären, womit sich Crime Boss von anderen Gangster-Spielen abheben möchte? "Im Einzelspieler geht es um den Aufstieg zur Macht. Kleine Fälle erledigen, Geld verdienen, größere Überfälle planen und langsam die Kontrolle über die ganze Stadt sichern. Es gibt keine Checkpoints und keine Möglichkeit, Level zu wiederholen. Die eigene Entscheidung trägt also immer Konsequenzen davon. Aber, keine Sorge, denn das Scheitern ist durchaus eine Option. Mitglieder der Crew können zwar sterben, aber die Geschichte geht weiter, solange der Boss am Leben ist. Strategie und Management werden abverlangt, wie in Spielen, wie Defender of the Crown - sogar ein bisschen XCOM steckt drin", so zeichnet der Entwickler den Verlauf der Hauptgeschichte.

"Hier geht es nur um Kriminelle. Die Wirtschaft und Entscheidungen, die Spielende treffen müssen, erhöhen den Druck, gute Ergebnisse in den FPS-Missionen zu erzielen (bei bestimmten Fällen oder Jobs). Ich leitete die Entwicklung an Vietcong (2003), daran sind die FPS-Sequenzen angelehnt. Überfälle können tödlich enden, denn die können (und werden!) dich treffen. Man kann nicht einfach herumrennen. Geh in Deckung, bleib am Leben, gerate nicht in die Schusslinie und nimm so viel Loot mit, wie nur möglich. Diese Schießereien werden ganz schön dramatisch. Es wird lebensgefährlich, aus den Überfällen wieder herauszukommen", fügt Jarek hinzu.

Ihr schlüpft also in die Rolle von Travis Baker, der von Michael Madsen gespielt wird.

Um den Kreis zum Video zu schließen, wollte ich natürlich nicht nur von Damion wissen, wie es ist, als Schauspieler an einem Videospiel zu arbeiten, sondern auch vom Entwickler, wie es war, mit einem Darsteller als Autor zusammenzuarbeiten. "Damion nimmt im Spiel die Rolle des Planers ein, der mit der Gruppe durch Radio Comms kommuniziert. Er soll die Atmosphäre im FPS-Teil stemmen. Damion und das Autorenteam schrieben am Dialog für 30 unterschiedliche Charaktere, die dem Spiel das Gefühl von Hollywood mitbringen sollten. Jeder dieser Figuren bekommt auf einer Mission seinen eigenen, einzigartigen Dialog. Da Damion über das Wissen vom Jargon und den unterschiedlichen Dialekten verfügt, hat er uns echt viel geholfen", schwärmt Jarek.

Damion und Jarek erzählen beide davon, dass es befreiend sein kann, virtuell in eine Rolle zu schlüpfen, auf die man im echten Leben vielleicht keine Lust hätte. Mit Crime Boss: Rockay City könnt ihr voraussichtlich am 28. März 2023 am PC, auf der Xbox Series X/S oder PlayStation 5 in die Rolle des Gangsters Travis Baker schlüpfen und euch der Fantasie eines mächtigen Kriminellen hingeben.

Wir bedanken uns bei 505 Games, Ingame Studios, Jarek Kolář und natürlich Damion Poitier für die Möglichkeit, vorab über das Spiel zu sprechen.