Die Mega-Fan-Mitgliedschaft bei Crunchyroll umfasst nun auch die neue Crunchyroll Game Vault.

Damit erhalten Abonnentinnen und Abonnenten Zugang zu einer stetig wachsenden Bibliothek an Premium-Handyspielen.

Was bietet die Game Vault?

Die in der Game Vault enthaltenen Titel könnt ihr ohne Werbung sowie ohne In-App-Käufe spielen.

Ab sofort sind die ersten fünf Titel auf Android-Geräten verfügbar, der iOS-Start erfolgt "in Kürze".

Zum Start könnt ihr dort folgende Titel spielen:

Captain Velvet: The Jump+ Dimensions

River City Girls

Wolfstride

Behind the Frame: The Finest Scenery

inbento

Die Game Vault soll die Titel ergänzen, die von Crunchyroll Games veröffentlicht werden, etwa Street Fighter: Duel, My Hero Academia: The Strongest Hero und das kommende One Punch Man: World.