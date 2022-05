Curious Expeditions 2 bekommt mit Shores of Taishi seinen zweiten DLC

Produktpflege ist wichtig, gerade bei so liebenswerten Titeln wie dem von Jules Verne schwer angehauchten RPG-Adventure Curious Expedition 2. Angesiedelt im neunzehnten Jahrhundert erkundet ihr in dem Spiel alle möglichen sagenhaften und mysteriösen Orte, bei denen es mitunter auch mal übernatürlich werden kann. Inseln, die nur für kurze Zeit aus dem Ozean auftauchen, goldenen Pyramiden und jetzt mit dem zweiten DLC auch noch den Pfauen-Stamm.

Aus diesem könnt ihr passenderweise dann auch gleiche neue Charaktere für eure Expeditions-Gruppe rekrutieren, insgesamt sechs neue Mitglieder warten auf Beschäftigung. Neue Feinde gibt es, ein paar neue Locations, ein ganz neuer Typ von Insel und eine Teleport-Mechanik zwischen diesen verspricht der DLC Shores of Taishi. Da sind ein paar neue Items, Trophäen und Level im Entdecker-Club ja praktisch schon eine Selbstverständlichkeit.

Neu dabei in Curious Expeditions 2: Der Stamm der Pfauen. Ihr müsst ihn natürlich zuerst entdecken.

"Es ist uns wichtig, dass Curious Expedition 2 neue Inhalte bekommt, die die mysteriöse Welt des Spiels erweitern, die der Spieler erkunden muss. Dieser neue DLC fügt dem Spiel eine komplett neue Ästhetik hinzu, die sich von allem unterscheidet, was sie bisher entdecken konnten. Habt Spaß, ihr Entdecker da draußen!", so Riad Djemili, CEO des Berliner Studios Maschinen-Mensch. Das Studio wurde 2014 von ihm und Johannes Kristmann gegründet, beide waren zuvor maßgeblich an Spielen wie Yagers Spec Ops: The Line beschäftigt.

Der DLC Curious Expedition 2: Shores of Taishi ist ab dem 19. Mai 2022 für PC auf Steam, GOG und im Epic Store erhältlich und wird 5,99 Euro kosten. Switch, Xbox und PlayStation folgen später.