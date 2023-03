Cyberpunk 2077: Deshalb musste CDPR Keanu Reeves zu einem "richtigen Arschloch" machen

Einen Star, wie Keanu Reeves in ein Videospiel zu bringen, kann einige Probleme mit sich bringen. Glaubt ihr nicht? Nun, CD Projekt Red war dazu gezwungen, Johnny Silverhand, also Keanu Reeves Charakter im Spiel, zu Anfang besonders "schrecklich" zu machen, damit sich Spieler nicht aufgrund der Bekanntheit und Beliebtheit des Stars in Quest-Entscheidungen nicht ständig auf seine Seite schlagen.

Stars in Spielen können die Entscheidungen der Spieler beeinflussen

So beschreibt es Pawl Sasko, ehemals einer der Lead Designer hinter Cyberpunk 2077, jetzt Quest Designer für die kommende Erweiterung Phantom Liberty. In einem Vortrag auf der GDC (danke, Eurogamer.net) sprach er darüber, dass CDPR dasselbe Promi-Problem auch mit Idris Elba haben.

"Wenn es um Cyberpunk geht, haben wir diesen sehr interessanten Faktor entdeckt, nämlich die Starpower. Wir hatten Keanu Reeves, der Johnny Silverhand in Cyberpunk 2077 spielte - und Idris Elba in Phantom Liberty - und so mussten wir die Tatsache berücksichtigen, dass die Spieler fast immer auf einen Star hereinfallen, wenn wir einen Star haben."

Mehr zu Cyberpunk 2077:

Cyberpunk 2077 ist jetzt für das Steam Deck verifiziert

Cyberpunk 2077: Neues PC-Update bringt DLSS 3 und Nvidia Reflex

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty hat das CDPRs größtes DLC-Budget

"Deshalb ist Johnny Silverhand, wenn man ihn in Cyberpunk zum ersten Mal trifft, ein echtes Arschloch. Wir wollten sicherstellen, dass wir diesen wirklich großen Bogen spannen können, von einer schrecklichen Person zu dem Punkt, an dem man den Kerl wirklich mag und ihn wirklich versteht."

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Das Team musste sich also von Anfang an Gedanken darüber machen, wie sie einen Star im Spiel integrieren ohne ihn zum einzigen Mittelpunkt, zum wichtigsten Sympathieträger, zu machen. Man entschied sich also dafür, den Spieler erst einmal mit der schlechtesten Version seiner selbst zu konfrontieren, ihn schon fast abzuschrecken, damit diese sich nicht bei jeder Entscheidung für die Option entscheiden, die mit Silverhand übereinstimmt.